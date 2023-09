Du soleil et des températures estivales le jour de l’équinoxe d’automne

L’arrivée de la saison des feuilles mortes n’empêchera pas la séquence de beau temps ensoleillé de se poursuivre presque partout au Québec durant la fin de semaine.

Les météorologues prévoient l’équinoxe d’automne pour samedi, mais le début de l’automne astronomique n’entraînera pas dans son sillage une chute du mercure, puisque les températures anticipées pour le week-end seront de 24 degrés avec un humidex 27 dans le sud du Québec.

Pour vendredi, si des averses sont possibles dans le secteur de l’Abitibi en raison de la présence de quelques nuages, ailleurs ce sera le plein soleil dans la majeure partie de la province avec des températures oscillant entre 22 et 24 degrés, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Le scénario météo sera similaire pour la journée de samedi avec du temps généralement ensoleillé et des températures confortables qui pourraient provoquer un peu d’humidité dans certains secteurs comme l’Outaouais, le Grand Montréal, la Mauricie et l’Estrie.

En revanche, pour la journée de dimanche, les prévisions météo seront plus nuancées, puisque les nuages seront plus présents et parfois plus denses, mais des éclaircies sont prévues dans l’est du Québec, selon l’agence fédérale qui anticipe tout de même une chute légère du mercure.