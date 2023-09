F1 : un retour qui redonne le goût de sourire à Lance Stroll

Le Québécois Lance Stroll a résolument mis de côté ses mésaventures de la dernière fin de semaine et a disputé les deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Formule 1 du Japon, vendredi, et il s’est bien débrouillé sur le circuit de Suzuka.

Le porte-couleurs d’Aston Martin a remis le 10e meilleur temps en matinée, soit 1 min 33,040 s, et a enchaîné avec le 11e chrono (1:31,771) plus tard en journée. Victime d’un accident pendant les qualifications du Grand Prix de Singapour l’ayant contraint à rater la course, il s’est dit satisfait de son retour à l’action, sans toutefois afficher un excès de confiance. Il importait surtout de reprendre le collier rapidement.

«Suzuka est une piste tellement spéciale et probablement ma préférée. Ainsi, j’ai apprécié d’être là aujourd’hui. Après le dernier weekend, c’était agréable de se sentir immédiatement à l’aise derrière le volant», a-t-il affirmé au site officiel de son écurie.

Sur le plan technique et de la performance, rien n’est parfait, surtout que Stroll a fini relativement loin du plus rapide des deux premiers essais, Max Verstappen (Red Bull), qui a roulé en 1:31,647 à la séance 1 et en 1:30,688 à la suivante. Il se croise les doigts pour obtenir des résultats intéressants.

«Nous avons effectué quelques changements entre les deux sessions et la voiture se comportait bien à la fin de la deuxième. Malgré tout, il y a sûrement quelques détails à examiner afin de prélever le maximum de l’ensemble, a-t-il mentionné. La Q3 est réellement l’objectif à atteindre, mais nous savons que le peloton de concurrents a été très serré récemment, donc il faudra continuer de travailler fort.»

Par ailleurs, son coéquipier Fernando Alonso a réalisé le sixième meilleur temps à chacune des deux sessions du jour. Les qualifications se dérouleront durant la nuit de vendredi à samedi (à l’heure de l’Est), tandis que l’épreuve aura lieu dimanche matin à 1 h.