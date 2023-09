Grand Théâtre de Québec: Inauguration de la Bourse Karim-Ouellet

La famille de Karim Ouellet, représentée par Sarahmée, ainsi que Christian Noël, directeur de la programmation du Grand Théâtre, ont récemment procédé à l’inauguration officielle de la Bourse Karim-Ouellet. Artiste de Québec talentueux, empathique et impliqué dans son milieu, Karim a toujours eu à cœur de s’investir dans le développement des jeunes de la relève. Afin de perpétuer son engagement et commémorer sa mémoire, le Grand Théâtre de Québec, en collaboration avec la Ville de Québec et le gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel, et Solotech ont créé la Bourse Karim-Ouellet. D’une valeur de 10 000 $, dont 7 500$ en argent, cette bourse permettra de faire rayonner un artiste de la ville de Québec ou de Wendake. Les artistes ont jusqu’au 1er décembre pour soumettre leur candidature. Le dévoilement de l’artiste récipiendaire et la remise de prix auront lieu en février.

►Pour tous les détails sur la bourse, visitez bit.ly/Bourse-Karim-Ouellet