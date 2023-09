GreenWoodz présente «TPL»: l’«emo» rap pour soigner le blues de la région

Maintenant âgé de 23 ans, le rappeur GreenWoodz se félicite de s’être complètement consacré à sa musique plutôt que d’avoir continué à « bummer » dans son petit village natal.

« D’où je viens, si tu n’es pas un sportif ou un intellectuel, tu vas inévitablement te retrouver à bummer », soutient GreenWoodz, qui a grandi à Mandeville, un village d’environ 2300 habitants situé dans Lanaudière. « Je n’avais plus envie de vivre cette vie-là ; je voulais me concentrer sur ma musique. »

Sur son premier album, intitulé TPL, le protégé de Dosques 7ième Ciel propose un style emo rap qui ne va pas sans rappeler le regretté Lil Peep. Avec une voix qui s’apparente à celles des chanteurs de Blink-182 et des productions signées par des noms de la trempe de Ruffsound et Kable Beatz, GreenWoodz explore sans complexe ses problèmes de consommation et de santé mentale.

« Cet album-là raconte les cinq à huit dernières années de ma vie ; j’aborde une relation qui m’a complètement brisé et dans laquelle il y avait beaucoup de consommation », mentionne GreenWoodz, en entrevue avec Le Journal. « Ce sont des problèmes qui font encore partie de ma réalité, mais je pense que c’est important de conscientiser les gens sur ce genre de problème là », ajoute l’artiste de 23 ans, qui rend d’ailleurs un poignant hommage à un ami qui s’est enlevé la vie, avec le titre Tommy.

Des grands frères en or

Tommy Boisvert, de son vrai nom, était emballeur au IGA de Saint-Félix-de-Valois lorsqu’il a constaté qu’on commençait à porter attention à sa musique.

« Je jouais sur mon téléphone entre deux emballages [au IGA] quand j’ai vu que Ruffsound et Kable Beatz s’étaient abonnés à mes réseaux sociaux », se souvient-il en ricanant.

Les deux producteurs, qui ont déjà travaillé avec des artistes comme Dua Lipa, Loud et Cœur de Pirate, n’ont eu besoin que de quelques échanges avec GreenWoodz avant de décider de l’aider à propulser sa musique.

« Avant qu’ils arrivent, on faisait ça pour le plaisir sans que ce soit trop ordonné », note GreenWoodz. « Ruff et Kable Beatz ont amené le professionnalisme et l’expertise pour monter un projet qui se tient avec une vraie ligne directrice », se réjouit celui qui opère également avec Cook Da Beatz, son ami de longue date.

TPL, le premier album de GreenWoodz, est un projet franc et profond dans lequel on peut entendre les inspirations rock et emocore de l’artiste, le tout étalé sur un fond de rap saisissant.

Le spectacle de lancement de ce projet paru le 22 septembre se tiendra le 5 octobre au Newspeak de Montréal. GreeWoodz sera également en spectacle avec Aswell le 14 octobre, à L’ANTI Bar & Spectacles de Québec.