«Influenceur de la haine»: peine cinq fois plus élevée pour un néonazi montréalais

Un néonazi montréalais qui pensait s’en sortir avec une « peine bonbon » de trois mois de prison pour avoir fomenté sur internet la haine envers les Juifs a appris à la dure que le juge n’allait pas badiner avec un tel crime : il lui impose une peine cinq fois plus élevée que celle requise par la poursuite , soit 15 mois de prison en plus de trois ans de probation

« Les discours de haine n’ont pas leur place dans le monde. Il s’est attaqué aux valeurs québécoises et canadiennes », a lancé le juge Manlio Del Negro en s’attaquant à ceux qui propagent la haine en ligne, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Gabriel Sohier-Chaput, 36 ans, était convaincu qu’il s’en sortirait à bon compte, puisque même la Couronne estimait qu’il ne méritait pas plus de trois mois de prison pour son crime commis en 2016 et 2017.

À l’époque, il écrivait pour le Daily Stormer, un site très populaire auprès d’une branche de l’extrême droite américaine. Néonazi convaincu, il ne se gênait pas pour s’en prendre aux Juifs.

« Ce n’est pas un amateur au niveau de la haine », a dit le juge en le qualifiant « d’influenceur de la haine » en rappelant le danger qu’il ait pu influencer des jeunes sans aucun filtre.

Chambres d’écho

Ainsi, parmi ses écrits, on retrouvait un appel d’une grande violence.

« On doit s’assurer qu’aucun guerrier de la justice sociale ou Juif ne puisse rester à l’abri d’être choqué. Du nazisme non-stop, partout, jusqu’à ce que toutes les rues soient inondées des larmes de nos ennemis », avait-il écrit sous le pseudonyme Zeiger.

Il avait ensuite tenté de faire croire qu’il s’agissait d’humour et qu’il « n’avait pas l’intention de heurter les lecteurs ». Le juge n’a toutefois pas mordu à l’hameçon et l’a déclaré coupable d’avoir fomenté la haine.

Il a ensuite tenté de s’attirer la pitié du juge en s’excusant, mais cela n’a pas eu l’effet escompté.

« Sa prise de conscience ne semble pas sincère, mais plutôt opportuniste », a dit le juge en rappelant que selon des rapports, Sohier-Chaput continue à banaliser l’impact de ses propos dans la société.

Fustigeant les « chambres d’écho » sur internet où Sohier-Chaput « se sentait valorisé et flatté » chaque fois qu’il appelait à la haine envers les Juifs, le juge a déploré ceux qui « banalisent la souffrance des victimes de l’Holocauste et de leurs proches ».

« Il faut lutter contre le fléau de la haine », a rappelé le juge.

Pas de « bonbon »

Ainsi, même si la Couronne et la défense recommandaient une peine de trois mois de prison, et même si un juge n’a pratiquement pas le choix que de suivre les « suggestions communes », le juge Del Negro a estimé que dans ce cas-ci, il pouvait imposer une peine plus élevée.

« On n’a pas affaire avec un hurluberlu, au contraire il a écrit de façon structurée et préméditée dans le but de répandre des messages haineux pour que les lecteurs maltraitent les personnes juives », a rappelé le magistrat.

Dénonçant une suggestion « bonbon » qui ferait « perdre la confiance du public envers la justice », il a ainsi imposé un sentence bien plus élevée, soit 15 mois de prison et de 3 ans de probation « pour réaliser le tort qu’il a causé ».

S’il le désire, Sohier-Chaput a 30 jours pour porter la sentence en appel.

Plus de détails à venir...