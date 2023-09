Jean-Talon: Le PQ refuse de dévoiler son prix maximum pour le tramway

Le Parti québécois, qui a voté jeudi en faveur d’une motion unanime de l’Assemblée nationale réitérant son appui au projet de tramway de la Ville de Québec, refuse de dévoiler son prix maximum acceptable pour le construire.

« Oui, il y en a un [montant maximal que le PQ serait prêt à investir]. Mais c’est parce qu’il faut que tu étudies le projet avec sérieux avant de lancer un chiffre. Sinon, ça devient de la politique fiction, puis ce n’est pas sain pour le débat », a affirmé Paul St-Pierre Plamondon, vendredi, aux côtés de son candidat dans Jean-Talon, Pascal Paradis.

À 10 jours du scrutin complémentaire et à 48 heures du début du vote par anticipation, le chef du PQ a fait valoir que l’élection d’un quatrième élu péquiste aiderait à « contraindre le gouvernement à la transparence », notamment en ce qui concerne les dépassements de coût du projet de tramway.

« Sur le bureau de la ministre [des Transports Geneviève] Guilbault, il y a un dossier qui met à jour non seulement les coûts, mais probablement le trajet », a-t-il rappelé, en accusant la CAQ de « retenir l’information pour le temps de l’élection ».

Or, Mme Guilbault a indiqué cette semaine que le dossier d’affaires officiel n’a toujours pas été déposé par la Ville de Québec, puisque les consortiums en lice ont jusqu’au 2 novembre pour produire leurs propositions financières.

Transparence

M. St-Pierre Plamondon juge néanmoins qu’en refusant de dévoiler le dernier coût estimé du projet, ce que le gouvernement demande aux électeurs, « c’est de signer un chèque en blanc ».

Pressé de questions par les journalistes, le chef péquiste s’est défendu une fois de plus de jouer sur les deux tableaux, en courtisant à la fois ceux qui appuient le projet de tramway et ses détracteurs.

« On peut demander l’heure juste tout en voulant qu’un projet atterrisse à Québec », considère-t-il.

Prenant soin d’utiliser l’expression « réseau structurant » plus souvent que le mot « tramway », M. St-Pierre Plamondon s’est également défendu de vouloir court-circuiter le processus d’appel d’offres de la Ville de Québec avec son projet.

« En aucun temps, on peut prétendre que demander de la transparence puis une mise à jour dans le cadre d’une élection constitue une entrave à un appel d’offres », a dit le chef du PQ.

« Rien n’empêche la ville de Québec de faire tous les appels d’offres, de considérer peut-être d’autres options, a-t-il ajouté. Aussi, s’il n’y a pas de concurrence, la Ville de Québec est mal prise en termes de valeur pour le prix. »

De son côté, l’instigateur de la motion d’appui au tramway adoptée jeudi, le député solidaire Étienne Grandmont a indiqué que « ce projet-là, il ne peut pas se faire à 15 G$, à 20 G$, évidemment ».

« Mais est-ce que c’est à nous d’estimer c’est quoi, le meilleur coût, pour l’instant ? Moi, je pense que la Ville fait un bon travail actuellement. On verra quand les enveloppes [d’appel d’offres] seront ouvertes, on verra ce que la Ville a réussi à négocier puis on se prononcera à ce moment-là », a suggéré le député de Taschereau.

Tramway en deux phases

Par ailleurs, le chef du Parti québécois a confirmé que le vaste plan de transport présenté par son parti aux dernières élections générales, qui comprenait un train léger circulant dans un tunnel Québec–Lévis de 4 G$ à 5 G$, en plus d’une version bonifiée du projet de tramway, en deux phases, jusqu’à Charlesbourg, tient toujours.

Son parti est toutefois incapable de chiffrer sa proposition. « Notre position est la même qu’à l’élection de 2022. Par contre, on n’a pas les moyens pour mettre à jour au prix de l’inflation les coûts qu’on avait divulgués », a expliqué le chef du Parti québécois.