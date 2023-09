«Je ne vais pas mentir, c’était bizarre» - Jonathan Drouin

Jonathan Drouin amorcera cette saison un nouveau chapitre de sa carrière, puisqu’il portera un nouvel uniforme pour la première fois en six campagnes.

À l’issue du premier jour du camp d’entraînement de sa nouvelle équipe, l’Avalanche du Colorado, l’ex-porte-couleur du Tricolore formait un trio avec Mikko Rantanen et son ancien coéquipier avec les Mooseheads d’Halifax, Nathan Mackinnon.

Jeudi, Drouin, dont les propos ont été repris sur le site coloradohockeynow.com, s’est dit également soulagé que ses ennuis de santé soient maintenant chose du passé.

«C'est le premier été où j'ai pu commencer à temps. Je n'ai pas eu à faire de réhabilitation avant la mi-juillet ou dans les environs, alors je suis à la hauteur et je me sens bien», a-t-il indiqué.

L’attaquant de 28 ans se dit d’ailleurs fébrile à l’idée de rejoindre une équipe prétendante à la coupe Stanley.

«L’Avalanche a gagné il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'avec la façon dont ils ont terminé l'année dernière, on peut sentir la faim de cette équipe. Je suis heureux de voir tous les nouveaux venus et j'essaierai de les aider», a ajouté le Québécois.

Un coéquipier spécial

Le natif Sainte-Agathe aura l’occasion de relancer sa carrière aux côtés de Nathan MacKinnon avec qui il a fait la pluie et le beau temps avec les Mooseheads d’Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Les deux joueurs ont été des éléments clés lors de la conquête de la Coupe Memorial par les Mooseheads en 2013. Même s’ils ont eu des cheminements différents dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Drouin et MacKinnon sont toujours demeurés en contact.

«Je ne vais pas mentir, c’était bizarre au début de revenir sur la glace dix ans plus tard et d’être à nouveau son coéquipier, mais c’était assez confortable. Maintenant, c'est très excitant de jouer avec un joueur de ce calibre et une équipe comme celle-là», a déclaré Drouin.