«Journée de terreur» à New York: un accident d'autobus fait deux morts et plusieurs blessés

Deux adultes ont perdu la vie et plusieurs élèves ont été blessés après qu’un autobus a chuté dans un ravin de 15 mètres, jeudi après-midi.

Le véhicule transportait 40 étudiants de l’école Farmingdale et quatre adultes sur l’autoroute 84. Le lieutenant-colonel Richard L. Mazzone, de la police de l'État de New York, a déclaré que les deux personnes qui y ont laissé leur vie sont Gina Pellettiere, 43 ans, et Beatrice Ferrari, 77 ans.

Selon le policier, cinq personnes sont dans un état critique et qu'elles avaient été transportées vers six hôpitaux de la région.

«Les informations préliminaires indiquent qu'une défaillance d'un pneu avant pourrait avoir été un facteur contributif à cet accident», a ajouté Mazzone.

Une enquête sur l'accident est toujours en cours.

«Imaginez la peur, les cris et les conséquences lorsque ces élèves – dont beaucoup étaient des étudiants de première année – ont été envahis par ce chaos», a déclaré la gouverneure de l’État, Kathy Hochul en conférence de presse après l’accident tragique.

«Avec l'aide des premiers intervenants et des secouristes, les étudiants ont été retirés de l’autobus et mis en sécurité dans un délai de 45 minutes», a ajouté la gouverneure, ajoutant qu’il s’agissait d’une «journée de terreur».

Le groupe se dirigeait vers un événement musical pour un camp de musique à Greeley, en Pennsylvanie, a confirmé un porte-parole de l’établissement scolaire à CNN.

L’autobus était l'un des six à se rendre à un camp de musique en Pennsylvanie, a déclaré le district scolaire de Farmingdale dans un communiqué jeudi après-midi.

«Nos pensées et nos prières vont aux victimes de l'accident de bus et à leurs familles, a déclaré Steven Neuhaus, directeur du comté d'Orange, dans une déclaration à CNN. Je tiens également à remercier tous les premiers intervenants pour leur réponse immédiate, leur service et leur dévouement.»

L’autoroute 84 a été fermée pendant plusieurs heures à la sortie15A avec des détours en place, a indiqué la police d'État.