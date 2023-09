Le joueur du CH qui fascine la communauté des stats avancées

Les équipes et les partisans ayant accès à plus d’informations que jamais, le joueur «sous-estimé» ou «sous le radar» est-il en voie d’extinction dans la Ligue nationale de hockey? Peut-être. Mais, même en 2023, les Canadiens de Montréal peuvent se targuer d’en avoir un parmi leurs rangs.

«Il n’y a vraiment plus beaucoup de cartes cachées à travers la ligue par rapport à il y a deux ou trois ans. Les équipes sont devenues plus intelligentes, la marge d’erreur est plus mince. Un gars qui pourrait encore tomber dans cette catégorie est Rafaël Harvey-Pinard.»

Ces mots sont ceux de Jack, un mystérieux expert des statistiques avancées devenu très influent sur les réseaux sociaux. En produisant des cartes de joueurs assez faciles à comprendre, il a contribué à vulgariser les statistiques avancées auprès du grand public. C’est un peu grâce à Jack – «JFresh» sur X – qu’on ne peut plus faire découvrir beaucoup de joueurs «sous-estimés» à l’amateur de hockey raisonnablement informé. C'est peut-être un peu de sa faute, aussi, si vous avez de plus en plus de difficulté à passer un sapin à votre ami Marcel dans votre pool simulé.

À travers la ligue, par contre, Harvey-Pinard demeure un joueur négligé.

«Si tu demandes aux gens aux quatre coins de la LNH, ils vont te dire que c’est un 13e attaquant ou un joueur de la Ligue américaine», constate Jack, qui a accepté de s’entretenir avec le TVASports.ca en se gardant de révéler son nom complet.

Si Harvey-Pinard, attaquant de petit format et choix de septième tour, n’est pas un nom qui sème la peur dans la grande ligue, sa carte de joueur est incroyable.

Dans un petit échantillon de 34 matchs en 2022-2023, le Jonquiérois a eu un impact au sein des Canadiens qui va bien au-delà de ses 20 points, dont 14 buts.

Dans le 96e percentile

Les cartes de Jack mesurent essentiellement l’impact d’un joueur sur les chances de marquer (pour et contre) ou plus précisément le taux de buts «attendus» (encore une fois pour et contre) d’une équipe. Les «buts attendus» sont simplement le nombre de buts que l'on peut statistiquement prévoir en fonction des probabilités de chaque tir décoché sur la patinoire.

Pour sa contribution la saison dernière, la note globale d’Harvey-Pinard le place dans le 96e percentile de la LNH. Rien de moins.

«Quand les Canadiens l’ont jumelé à Nick Suzuki sur le premier trio, les statistiques avancées de cette unité se sont considérablement améliorées. Le problème avec Suzuki et Cole Caufield, c’est qu’ils accordaient beaucoup de chances de marquer. Quand Suzuki s’est mis à jouer avec Harvey-Pinard, il était bien meilleur sur le plan défensif.»

Les partisans des Canadiens se souviendront de «RHP» pour sa faste récolte de 14 buts avec le grand club en fin de saison, mais défensivement, son impact était encore plus prononcé selon les statistiques avancées. Pour ce qui est de l’impact sur le jeu défensif à forces égales, il tombe dans le très exclusif 98e percentile du circuit Bettman.

«Souvent, un joueur méconnu qui va se mettre à afficher d’excellents résultats le fait dans un rôle de profondeur, au sein d’un quatrième trio, note Jack. Mais Harvey-Pinard jouait des minutes difficiles sur la première unité. Il affrontait d’excellentes joueurs.»

Pour mieux comprendre la signification des chiffres, Jack aime tenter de les juxtaposer à ses propres observations.

«Dans le cas d’Harvey-Pinard, pourquoi est-il aussi efficace en défensive? Ce n’est pas forcément en raison de ce qu’il fait dans son territoire, explique-t-il. Harvey-Pinard travaille sans relâche en échec-avant, il bataille fermement dans les coins de patinoire. Ce faisant, il passe beaucoup de temps en territoire offensif et c’est en soi la meilleure manière de défendre.»

Pour ce qui est de la finition, Harvey-Pinard s’est classé dans le 92e percentile du circuit. Son taux de réussite des tirs sera toutefois très difficile à maintenir.

«Cela va probablement baisser, prédit Jack. Mais pour l’instant, force est d’admettre que sa carte est saisissante.»

Sachez d'ailleurs que Jack n'est pas le seul à chanter les louanges d'Harvey-Pinard dans la communauté des chiffres : les experts en la matière chez The Athletic l'ont récemment présenté comme «l'un des joueurs les plus efficaces du CH dans les deux sens de la patinoire la saison dernière». Bref, la calculatrice aime «RHP».

Harris aussi

S’il devait se tourner vers un autre membre du CH qui n’est pas apprécié à sa juste valeur, Jack opterait pour Jordan Harris.

«Beaucoup d’attention a été consacrée à Kaiden Guhle ou Arber Xhekaj, mais Harris, silencieusement, s’est très bien tiré d’affaire au sein d’une deuxième paire», souligne notre expert.

Pour l’ensemble de son travail, Harris se situe dans le 88e percentile de la LNH, mais c’est en désavantage numérique que son impact est le plus important, avec un score dans le 96e percentile.

«Il a tué des punitions et il a poussé le jeu dans la bonne direction, mentionne Jack. C’est une carte qui m’amène à dire : "Ok, voici un joueur qui pourrait devenir un joyau (hidden gem) en défense."»