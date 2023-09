Le proprio des Sénateurs ne cache pas son fort enthousiasme

Le nouveau propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Michael Andlauer, a fait l’objet d’une conférence de presse confirmant son arrivée à la tête de la concession, vendredi, et il veut lui redonner ses lettres de noblesse à tous les égards.

En présence notamment du commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, et de l’ancien capitaine des «Sens» Daniel Alfredsson, l’homme d’affaires s’est évidemment dit soulagé de voir le long processus d’achat du club connaître son apothéose. Rappelons qu’Andlauer, auparavant partenaire de Geoff Molson chez le Tricolore, a payé 950 millions $ pour acquérir l’équipe autrefois détenue par feu Eugene Melnyk.

L’ex-actionnaire minoritaire du Canadien de Montréal arrive sans surprise avec de bonnes intentions. «Je comprends que cette ville et les partisans sont les véritables propriétaires. Je promets de prendre soin de votre club avec intégrité et le plus grand des respects, sur la patinoire et à l’extérieur», a-t-il affirmé, croyant miser sur tous les outils requis pour offrir à Ottawa une coupe Stanley.

«Autant sur la glace et hors de celle-ci, vous pouvez ressentir la passion. Vous constatez cette attention. Pour moi, la recette du succès est de toujours de s’en soucier davantage. Donc, je suis prêt à cela. Je suis à l’aise à l’idée d’être le négligé.»

Par cette dernière phrase, Andlauer a de nouveau rappelé qu’Ottawa se trouve en quelque sorte coincé entre deux gros marchés de hockey, Montréal et Toronto. D’ailleurs, dans une lettre publiée jeudi, il avait pris ses distances avec son ancienne formation d’appartenance.

«Nous sommes une équipe qui évolue entre deux vastes marchés de hockey et ceux-ci estiment tous les deux qu’ils sont le centre de l’univers du hockey. J’ai été un négligé toute ma vie et je sais que nous avons l’équipe, le personnel, les partisans et la communauté pour leur prouver le contraire», avait-il rédigé.

Bettman convaincu

De son côté, Bettman croit que les Sénateurs sauront prospérer, maintenant que l’identité de leur propriétaire est connue. Le dossier d’un potentiel futur domicile demeure à régler, mais pour l’instant, les amateurs de hockey de la capitale fédérale peuvent respirer plus aisément.

«Je ne pense pas qu’un individu devrait s’inquiéter du futur de cette concession. Ses meilleurs jours ne sont pas encore arrivés, a-t-il prédit, tout en complimentant Andlauer. Il a la passion et l’engagement vis-à-vis l’équipe et la région.»

Par ailleurs, la famille de Melnyk conservera 10 % des parts des Sénateurs.