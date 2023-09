Les partis doivent se serrer les coudes pour le tramway

Afin que Québec rattrape son immense retard et se dote enfin d’un réseau structurant de transport en commun, tous les élus qui sont favorables au projet de tramway devront se serrer les coudes cet automne pour démontrer leur appui.

Après plus de dix ans de revirements et de bogues, dont la plupart sont attribuables au gouvernement Legault, le tramway s’apprête à franchir une étape cruciale vers sa réalisation cet automne, avec le dépôt des propositions financières des consortiums.

Dans le contexte économique actuel, doublé d’une rareté des consortiums, ça sent mauvais en ce qui concerne les coûts. Cela fait craindre pour l’avenir du projet.

Mauvaise foi

Déjà, le gouvernement a nui considérablement au tramway en entraînant inutilement des délais dans son cheminement.

Sa ministre Geneviève Guilbault, maintenant aux Transports, n’a jamais démontré non plus la moindre ferveur lorsqu’elle en parle. Sa sortie de cette semaine selon laquelle « les contribuables sont en droit d’avoir éventuellement une mise à jour sur le tramway » était douteuse et inutile dans le contexte.

Mais si en plus les alliés de la première heure du projet contribuent à lui faire subir des vents de face, on n’est pas sorti de l’auberge.

En ce sens, l’intervention du chef du PQ, qui a remis en question la transparence du gouvernement sur les coûts, a touché la mauvaise cible.

Dans les faits, c’est la Ville de Québec qui est maître d’œuvre du projet. La Ville attend les propositions financières des consortiums pour les infrastructures le 2 novembre. Le maire Bruno Marchand a souvent expliqué qu’il ne souhaitait pas dévoiler des chiffres concernant les coûts afin de ne pas nuire aux négociations et d’éviter une surenchère. Cette position se défend.

Le PQ s’est rallié et l’ensemble des partis à l’Assemblée nationale ont adopté une motion réitérant leur appui au projet actuel.

Maintenant, les bottines devront suivre les babines, et cela vaut pour l’ensemble des partis.

Pas de chèque en blanc

Que l’appui populaire ait chuté dans les sondages n’a rien de surprenant, étant donné le temps qui s’est écoulé depuis que le projet actuel a été présenté en 2018. Puis, la première phase de tels projets subit partout dans le monde des vagues d’opposition, car les gens n’en voient que les aspects négatifs, sans avoir pu encore l’utiliser.

Mais le travail des politiciens, qui ont la responsabilité d’écouter les experts, c’est précisément de collaborer pour qu’il se réalise dans les meilleures conditions possibles. Les gens de Québec sont fiers, et l’idée que les milliards devant servir à aménager le territoire avec ce projet échouent à Montréal ou ailleurs est intenable.

Cela ne signifie évidemment pas que les élus doivent donner un chèque en blanc aux consortiums.

Mais la moindre tentative de récupération politique du projet risque de le faire basculer, ce qui serait extrêmement préjudiciable à la région de Québec. Les élus, qu’ils siègent à l’hôtel de ville ou à l’Assemblée nationale, ont le devoir d’en être conscients.