L'Océanic amorce sa 29e saison du bon pied

RIMOUSKI | Le vétéran de 20 ans Julien Béland a pris les choses en main avec un tour du chapeau pour mener l’Océanic a un gain de 7-3 face aux Tigres de Victoriaville ce vendredi soir à Rimouski.

Dominic Pilote a marqué deux fois à son premier match en carrière dans la LHJMQ. Les autres buteurs de l’Océanic sont Maxim Coursol et Tyson Goguin avec son premier en carrière.

« Ce fut un match très ouvert. Victoriaville a une très bonne équipe. Le résultat n’indique pas vraiment l’allure du match. Julien Béland avait l’air d’un homme avec des enfants ce soir. Il a donné le ton. Il est fort comme un cheval. Dominic Pilote continue à me surprendre. Il prouve qu’il peut jouer avec les meilleurs à seulement 17 ans », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault, qui a savouré son premier gain en carrière dans la LHJMQ.

Bon départ de l’Océanic

L’Océanic a bien amorcé la rencontre avant de voir les Tigres s’emparer du momentum en milieu d’engagement. Les locaux ont profité d’une pénalité double mineure à Tommy Cormier pour bâton élevé pour s’installer en territoire adverse et menacer la cage de Nathan Darveau qui a finalement cédé sur un superbe échange à trois initié par Alexandre Blais qui a remis à Jan Sprynar et à Maxim Coursol qui a inscrit le premier but de la 29e saison de l’Océanic en fin de première période.

Trois buts en deuxième période

Les Tigres ont créé l’égalité 1-1 en début de deuxième période sur un bon lancer de l’enclave de Justin Larose qui a surpris le gardien de l’Océanic, Vincent Filion. Julien Béland a redonné les devants aux locaux avec un tir puissant sur une belle remise de Jan Sprynar. Avec 20 secondes à faire à l’engagement médian, Larose a inscrit son 2e du match en redirigeant le tir raté de Maxime Pellerin derrière Filion pour recréer l’égalité, en supériorité numérique.

Deux buts de la recrue Dominic Pilote

Dominic Pilote a marqué son premier but en carrière dans la LHJMQ en milieu de troisième période redonner les devants une 3e fois à l’Océanic avec un tir précis dans le haut du filet. La réplique n’a pas tardé sur un but de Maël Lavigne en avantage numérique, mais Pilote n’avait pas dit son dernier mot et il a complété les efforts de Quinn Kennedy et Maxim Coursol pour son 2e but de la période.

Béland a doublé l’avance de l’Océanic en redirigeant la belle passe de Spencer Gill avec moins de cinq minutes à faire. Béland a complété son tour du chapeau dans un filet désert. Tyson Goguin a marqué son premier but en carrière dans la dernière minute de jeu.

►L’Océanic rendra visite aux Remparts dimanche à Québec.