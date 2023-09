Matthew McConaughey harcelé par une fan

Matthew McConaughey a déposé une injonction d'éloignement contre une fan qui le harcèle.

Selon des documents juridiques obtenus par The Blast, l'acteur de Dallas Buyers Club a affirmé qu'une femme l'avait harcelé et menacé de se présenter à une séance de dédicaces pour le rencontrer. Dans ce document, le comédien déclare que la femme « me harcèle et me traque continuellement depuis avril 2022. Le harcèlement a commencé par des lettres et des courriels délirants et troublants, ainsi que par des poursuites frivoles. »

« Ces poursuites ont été conçues pour m'attirer au tribunal et entrer en contact avec moi, a-t-il ajouté. Elle a acheté des billets pour assister à des événements promotionnels auxquels je dois participer la semaine du 11/09/23. Elle est délirante et représente une menace pour tous ceux qui y assistent. »

Selon le dossier, la femme aurait envoyé un « courriel menaçant » à une librairie où l'acteur devait se rendre, et la librairie l'aurait transmis à l'équipe de Matthew McConaughey.

« Je crains qu'elle ne continue à me harceler et qu'elle ne me fasse du mal physiquement, poursuit l'acteur dans la plainte. Son comportement passé est instable et délirant puisqu'elle croit que nous avons une relation et qu'elle a coécrit mes livres. »

Bien que le document juridique ne révèle aucun détail concernant « l'événement promotionnel », l'acteur a récemment participé à des séances de dédicaces pour promouvoir son dernier ouvrage, Just Because. Dans ce livre pour enfants, sorti le 12 septembre, l'acteur partage ses leçons de vie préférées sous la forme de couplets amusants.