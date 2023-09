«Code noir» déclenché dans une école secondaire de Terrebonne

Les élèves et le personnel d’une école secondaire de Terrebonne sont confinés et barricadés à l’intérieur des locaux, vendredi après-midi, en raison de la présence possible «d’un individu potentiellement dangereux» à l’intérieur de l’établissement.

Un «code noir» a été déclenché un peu après l’heure du dîner à l’école Armand-Corbeil, située sur la rue John F. Kennedy.

Vers 14 h, de nombreux policiers se trouvaient autour de l’école et à l’intérieur de celle-ci pour tenter de trouver cette personne représentant une possible menace.

Capture tirée de Facebook | Nancy

Selon la police, un «code noir» a été déclenché de «façon préventive» afin «d’optimiser les recherches».

Les autorités ont tenu à se faire rassurantes, ajoutant qu’aucun coup de feu n’a été tiré et que les élèves «sont en sécurité».

Dans un message transmis aux parents, le Centre de services scolaires des Affluents mentionne que «la situation est prise en charge par les policiers».

On invite également les parents à ne pas se déplacer vers l’école et «d’attendre les communications ultérieures».

En début d’après-midi, les étudiants et le personnel de l’établissement étaient barricadés à l’intérieur des locaux, tandis que les policiers effectuaient des recherches autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment scolaire.