Un exploit vieux de 37 ans à la portée de la terreur des Cowboys: nos prédictions pour la semaine 3 dans la NFL

La saison est jeune, mais les Cowboys forment l’équipe de l’heure. À ce rythme, le principal artisan de leurs succès, Micah Parsons, pourrait réussir un fait d’armes qui n’a pas été réalisé dans la NFL depuis 1986.

À ce jour, l’ancien secondeur extérieur des Giants Lawrence Taylor est toujours considéré comme le meilleur joueur défensif de l’histoire. En 1986, il avait été élu joueur le plus utile dans la NFL. Depuis, aucun joueur défensif n’a hérité de cet honneur.

Au risque de blasphémer dans le temple des légendes, on regarde aller Parsons aujourd’hui et il est difficile de se convaincre qu’il ne suit pas les traces de Taylor.

Écoutez le balado La zone payante ci-dessous :

Il est impossible, évidemment, d’attribuer des honneurs après seulement deux matchs. Il n’en demeure pas moins que jusqu’à maintenant, Parsons n’est nul autre que le ministre de la Défense.

Un catalyseur

Les Cowboys pulvérisent la compétition dans les dernières semaines, eux qui ont inscrit 70 points et qui n'en ont accordé que 10. Évidemment, il faut saluer la performance de Dak Prescott et celle de l’attaque, mais le meilleur joueur sur le terrain n’est pas le quart-arrière.

Getty Images via AFP

Parsons est une terreur, tout simplement. Les Cowboys l’ont repêché en 2021 dans le but d’en faire leur secondeur à l’intérieur. Pour combler quelques trous, ils l’ont déplacé à l’extérieur où, depuis, il assassine les quarts-arrière adverses et détruit les plans de match offensifs à sa guise.

Cette saison, il peut encore évoluer aux deux positions et dominer. À l’extrémité du front défensif, il n’a toutefois pas son égal. À la première semaine face aux Giants, il a obtenu un sac du quart et appliqué la pression à six reprises, ce qui est gigantesque.

La semaine dernière, il a poursuivi son travail de destruction massive avec deux sacs, trois plaqués pour pertes et une passe rabattue, en plus de provoquer un échappé et de reprendre le ballon lui-même. Un chausson avec ça ?

Défense dominante

Getty Images via AFP

Même quand Parsons n’atteint pas le quart-arrière, toute l’attaque doit se méfier de lui. Puisqu’il applique autant la pression de l’intérieur que de l’extérieur, il peut brutaliser de partout. Même quand il n’obtient pas de sac, il force les quarts adverses à se commettre trop rapidement.

Résultat ? Les Cowboys revendiquent déjà cinq interceptions et sept revirements, deux sommets dans la ligue.

D’ailleurs, Dallas a terminé au premier rang dans la NFL lors des deux dernières saisons au chapitre des revirements provoqués. S’ils devaient refaire le coup cette année, ce serait la première fois qu’une équipe mène dans cette catégorie pendant trois saisons de suite depuis les Steelers, de 1972 à 1974. Ce n’est pas banal, et Parsons est un agent multiplicateur au niveau des forces de cette unité défensive.

Dure commande

Parsons a beau jouer comme un dieu, il reste que l’exploit réalisé par Lawrence Taylor il y a 37 ans ne sera pas répété aisément.

Premièrement, il lui faudra maintenir cette cadence d’enfer, ce qui n’est pas garanti, surtout quand les Cowboys feront face à une opposition plus crédible. On aura une meilleure idée contre les 49ers dans deux semaines.

Deuxièmement, il lutte contre un préjugé hyperfavorable à l’égard des quarts-arrière. Les 10 derniers lauréats (et 15 des 16 derniers) du titre de joueur le plus utile évoluaient à cette position. Dans l’histoire, sur le total des 57 élus, seulement deux joueurs évoluaient en défense, soit Lawrence Taylor, en 1986, et le plaqueur Alan Page, en 1971.

Dans une ère où tout est mis en place pour favoriser l’attaque, il n’y a pas un règlement pour freiner Micah Parsons. Ce serait de toute beauté qu’un tel monstre vienne porter offense au football offensif avec l’ultime honneur individuel.

SEMAINE 3

JEUDI

MON CHOIX

NY Giants à San Francisco 49ERS

DIMANCHE

MES CHOIX

Indianapolis à Baltimore (13 h) RAVENS

Tennessee à Cleveland (13 h) TITANS

Atlanta à Detroit (13 h) LIONS

La Nouvelle-Orléans à Green Bay (13 h) SAINTS

Houston à Jacksonville (13 h) JAGUARS

Denver à Miami (13 h) DOLPHINS

LA Chargers au Minnesota (13 h) CHARGERS

Nouvelle-Angleterre à NY Jets (13 h) PATRIOTS

Buffalo à Washington (13 h) BILLS

Caroline à Seattle (16 h 05) SEAHAWKS

Dallas en Arizona (16 h 25) COWBOYS

Chicago à Kansas City (16 h 25) CHIEFS

Pittsburgh à Las Vegas (20 h 20) STEELERS

LUNDI

MES CHOIX

Philadelphie à Tampa Bay (19 h 15) EAGLES

LA Rams à Cincinnati (20 h 15) BENGALS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 10 en 16 (62,5 %)

TOTAL CETTE SAISON : 19 en 32 (59,4 %)

LES CHOIX DU JOURNAL

Colts d’Indianapolis (1-1) c. Ravens de Baltimore (2-0)

ATTAQUE ÉQUILIBRÉE

Getty Images via AFP

Les Colts sont loin d’avoir joué du vilain football à leurs deux premiers matchs. Ils n’ont toutefois pas affronté une équipe physique comme les Ravens. Même si le jeu aérien est plus ouvert qu’auparavant à Baltimore, les Ravens affichent encore une excellente moyenne de 144 verges au sol en ce début de saison. L’attaque est équilibrée et la menace peut venir de partout. À surveiller, si le quart Anthony Richardson demeure sur la touche avec sa commotion, les Colts deviendront vite prévisibles.

Ravens par 10

Titans du Tennessee (1-1) c. Browns de Cleveland (1-1)

WATSON EN ARRACHE

Getty Images via AFP

Les Titans figurent parmi les pires équipes contre la passe, eux qui concèdent 281 verges par match. C’est le moment pour Deshaun Watson, face à une défensive généreuse, de retrouver sa touche magique. Le problème, c’est qu’il devra s’élever sans le porteur étoile Nick Chubb, qui a subi une horrible blessure au genou. Le pivot des Browns montre de plus en plus de signes de frustration et d’impatience. Les Titans ne forment pas une grande équipe, mais ils sont bien dirigés par Mike Vrabel.

Titans par 2

Falcons d’Atlanta (2-0) c. Lions de Detroit (1-1)

UNE BELLE SURPRISE

Getty Images via AFP

Les Falcons sont l’une des belles surprises de ce début de parcours. La défense vivra cependant son plus gros test de la saison face aux Lions, qui peuvent constamment marquer des points. La défense des Lions présente encore des points d’interrogation, surtout avec la perte du vocal maraudeur Chauncey Gardner-Johnson. Cependant, elle a tenu ses deux premiers adversaires à moins de 100 verges au sol. Et justement, les Falcons sont, par nécessité, trop obnubilés par la course.

Lions par 4

Saints de La Nouvelle-Orléans (2-0) c. Packers de Green Bay (1-1)

DÉFENSE EN CONTRÔLE

Getty Images via AFP

Est-ce qu’on parle trop peu de la défense des Saints ? Cette unité n’a concédé qu’un seul touché cette saison. En remontant à la saison dernière, cette même défense n’a pas accordé plus de 21 points dans 10 matchs de suite. Ce sera donc le plus gros test pour le quart des Packers Jordan Love, qui revendique six passes de touché. Il joue plutôt bien, mais lorsque la chaleur a monté au quatrième quart dimanche face aux Falcons, il n’a réussi aucune de ses six passes. C’est le métier qui rentre.

Saints par 3

Texans de Houston (0-2) c. Jaguars de Jacksonville (1-1)

DES PETITS PAS POUR STROUD

Getty Images via AFP

Les Texans sont 0-2, ce qui n’a rien de trop dépaysant, mais il faut toutefois noter que le quart-arrière recrue C. J. Stroud se débrouille bien. Il a accumulé 384 verges dimanche dernier, même si quatre partants sur la ligne à l’attaque étaient blessés et que, par conséquent, le jeu au sol ne va nulle part. L’attaque des Jaguars a été menottée par les Chiefs, mais Trevor Lawrence, Travis Etienne, Evan Engram et Calvin Ridley devraient s’amuser contre la tertiaire éclopée des Texans.

Jaguars par 10

Broncos de Denver (0-2) c. Dolphins de Miami (2-0)

UN TROU PROFOND

Getty Images via AFP

Les Broncos sont tout croches ! Même quand leur attaque semble enfin montrer signe de vie, c’est la défense qui s’effondre. L’équipe est passée du 12e rang l’an passé contre la passe au 21e cette saison. Si les Broncos tombent à 0-3, le trou deviendra trop profond pour s’en sortir. Russell Wilson se fait encore frapper et la défense des Dolphins est troisième dans la NFL en matière de pression. Ma réserve d’espoir pour Denver se vide plus vite que mon frigo devant deux ados.

Dolphins par 6

Chargers de Los Angeles (0-2) c. Vikings du Minnesota (0-2)

ÉTRANGES CHARGERS...

Getty Images via AFP

Dimanche, Justin Herbert a lancé pour plus de 300 verges avec deux passes de touché, les Chargers n’ont commis aucun revirement et ont limité Derrick Henry à moins de 100 verges. Pourtant, ils ont trouvé une autre façon de perdre. Il y a clairement des forces surnaturelles qui jouent contre eux. Ces forces ne sont pas les Vikings, qui jouent à Drôle de vidéo avec sept revirements contre eux. Ils ont perdu leurs deux matchs par une possession. Tout le contraire de l’an passé !

Chargers par 3

Patriots de la Nouvelle-Angleterre (0-2) c. Jets de New York (1-1)

UNE SÉRIE NOIRE

Photo Getty Images via AFP

Il y a peu de certitudes dans la NFL et il faut les saisir quand elles passent. L’une d'elles c'est que les Jets sont pathétiques contre les Patriots, avec 14 défaites de suite. Vous répondrez avec raison que le passé n’est pas garant de l’avenir. Je répliquerai, avec raison aussi, qu’avec Zach Wilson, les Jets ont plus de chances de solutionner un fléau comme la faim dans le monde que la défense de Bill Belichick. La défense tiendra les Jets dans le coup, mais Wilson les achèvera.

Patriots par 3

Bills de Buffalo (1-1) c. Commanders de Washington (2-0)

LES VRAIS BILLS

Getty Images via AFP

Les Bills, qui ont joué dimanche contre les Raiders, se rapprochent certainement plus des vrais Bills que ceux qui ont été battus par les Jets. Enfin, Josh Allen a pris une grande respiration et sa moyenne d’à peine six verges dans les airs par tentative de passe démontre que la sagesse ne lui est pas interdite. Il faut saluer aussi le fait que les Bills ont couru 35 fois avec le ballon, dont 17 fois avec James Cook. La clé est dans l’équilibre. Avec Damien Harris et Latavius Murray, il y a un beau trio pour s’imposer.

Bills par 9

Panthers de la Caroline (0-2) c. Seahawks de Seattle (1-1)

LE RETOUR DE DALTON

Getty Images via AFP

Après deux matchs, les Panthers jouent comme on s’y attendait en défense, mais ils ont perdu le secondeur Shaq Thompson. L’attaque demeure quant à elle plantée au neutre. L’équipe de Frank Reich n’a inscrit que deux touchés offensifs, dont un en toute fin de match face aux Saints dans une cause perdue. Bryce Young ne complète que 59 % de ses passes et le voilà blessé, avec le vagabond Andy Dalton qui prend le relais. Les Seahawks, de leur côté, ont retrouvé leur explosivité offensive, mais la défense continue de se chercher.

Seahawks par 7

Cowboys de Dallas (2-0) c. Cardinals de l’Arizona (0-2)

UN AUTRE MASSACRE

Getty Images via AFP

À ce jour, les Cowboys ont malmené leurs pauvres rivaux. Cette inhumaine boucherie risque de se poursuivre face aux Cardinals, même sans les services du demi de coin Trevon Diggs, fini pour l'année. Défensivement, les Cards gagneraient à être relégués en deuxième division. Malheureusement pour eux, le football n’est pas le soccer et ils n’auront aucune échappatoire sur le terrain contre les Cowboys. Dak Prescott, CeeDee Lamb et Tony Pollard vont glorifier leurs statistiques.

Cowboys par 14

Bears de Chicago (0-2) c. Chiefs de Kansas City (1-1)

FIELDS SOUS LA LOUPE

Getty Images via AFP

Le quart-arrière des Bears Justin Fields a dit cette semaine qu’il devait cesser de réfléchir aux concepts offensifs et jouer plus librement. Traduction libre : il va courir 16 fois pour 178 verges face aux Chiefs, mais rien ne garantit qu’il tentera plus de 12 passes ni qu’il sera plus précis. Lorsqu’il court, l’attaque des Bears peut être dangereuse jusqu’à un certain point, mais le côté unidimensionnel va vite connaître ses limites. L’attaque des Chiefs tarde à se mettre en marche, mais ne réveillez pas le géant qui dort...

Chiefs par 10

Steelers de Pittsburgh (1-1) c. Raiders de Las Vegas (1-1)

EN MANQUE D’ATTAQUE

Getty Images via AFP

Les Raiders n’ont marqué que 27 points en deux matchs et l’attaque crie famine malgré de solides joueurs comme Davante Adams et Josh Jacobs. Les Steelers ont rebondi lundi, mais leur attaque n’a inscrit que deux touchés, le même nombre que leur défense. Cette formule n’est pas exactement éternelle sur le plan de la productivité. Najee Harris n’a que 16 portées et les Steelers n’en comptent que 31 en deux matchs, ce qui n’est pas caractéristique de leurs habitudes. Ça sent la bonne vieille course.

Steelers par 2

Eagles de Philadelphie (2-0) c. Buccaneers de Tampa Bay (2-0)

RETOUR SUR TERRE

Getty Images via AFP

Les Buccaneers jouent étonnamment bien. Baker Mayfield surprend en étant impérial sur les troisièmes essais (20 en 23, 201 verges, trois touchés). Le front défensif contribue avec huit sacs du quart. La ligne offensive en reconstruction n’a concédé qu’un sac. Pourtant, on a encore l’impression que tout ça tient avec de la broche. On en saura plus contre le meilleur front défensif et la meilleure ligne offensive de la ligue. Les Eagles ne sont pas au beau fixe à l’attaque, mais ils dominent sur les fronts.

Eagles par 10

Rams de Los Angeles (1-1) c. Bengals de Cincinnati (0-2)

UN AUTRE FAUX DÉPART

Getty Images via AFP

C’est la quatrième saison de Joe Burrow dans la NFL et à ce jour, sa fiche lors des deux premiers matchs de chaque saison est d’une victoire et sept défaites. Bref, il a pris l’habitude des faux départs. Ce début de saison est son pire. Selon CBS, il n’a complété aucune de ses 12 tentatives de passe de 15 verges ou plus dans les airs. Sa blessure l’incommode au point où sa présence face aux Rams est incertaine. On va miser ici sur le fait qu’il va jouer et se ressaisir, mais ça fait beaucoup de si...