Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 23 septembre qui valent le détour.

Baseball : Brewers de Milwaukee c. Marlins de Miami

Getty Images via AFP

Les Brewers de Milwaukee sont en train de prendre une sérieuse option sur le championnat de la section Centrale dans la Ligue nationale. Milwaukee détient actuellement une confortable avance de sept matchs et demi sur les Cubs de Chicago et il reste huit matchs à la saison des Brewers. La formation du Wisconsin joue de l’excellent baseball ces temps-ci puisqu’elle a mis en banque sept victoires à ses 10 derniers matchs. Également, les hommes de Craig Counsell ont remporté leurs deux dernières séries. Les deux formations ont croisé le fer plus tôt ce mois-ci et Milwaukee a remporté trois duels sur une possibilité de quatre. De plus, la formation floridienne tente par tous les moyens de se qualifier pour les séries éliminatoires puisqu’elle est à trois matchs pour une place parmi les équipes repêchées dans la Ligue nationale.

Prédiction : Victoire des Brewers de Milwaukee - 1,83

Soccer : Los Angeles FC c. Union de Philadelphie

Le Los Angeles FC connaît beaucoup de succès cette saison comme en témoigne leur dossier de 12-9-8 et ils se retrouvent d’ailleurs au troisième rang dans l’association de l’Ouest. Le LAFC a n’a pas subi la défaite à ses deux dernières sorties en dépit d’une victoire de 4 à 2 contre son rival géographique, le Los Angeles FC le 16 septembre dernier et ils ont subi un match nul de 0-0 contre le St-Louis City FC, mercredi. Ils affrontent l’Union de Philadelphie qui a remporté un seul match à leurs quatre dernières sorties. Philadelphie s’est d’ailleurs incliné par la marque de 3 à 1 face à l’une des pires formations de la MLS, le Toronto FC. Quatre des cinq derniers duels entre les deux formations se sont terminés par un verdict nul.

Prédiction : Victoire du Los Angeles FC - 3,00

Football : Alouettes de Montréal c. Stampeders de Calgary

Les Alouettes de Montréal se cherchent ces temps-ci puisqu’ils ont subi trois défaites consécutives, dont deux faces à un rival de leur section, les Argonauts de Toronto. Ils affrontent les Stampeders de Calgary qui ne font guère mieux en dépit d'un dossier de 4-9 depuis le début de la saison. La formation albertaine a d’ailleurs perdu son dernier duel face à la pire formation de la Ligue canadienne de football (LCF) soit les Elks d’Edmonton par la marque de 25 à 23. Montréal et Calgary se sont affrontés plus tôt cette saison et la troupe de Jason Maas est ressortie vainqueur du duel.

Prédiction : Victoire des Alouettes de Montréal - 1,86