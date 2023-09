Plusieurs solutions possibles à la pénurie de main-d’œuvre

Un nouveau rendez-vous avec le milieu des affaires

Le milieu d’affaires s’avère évidemment un joueur d’une grande importance dans la région de Québec, d’où l’intérêt de retrouver dans nos pages une section qui lui offre l’opportunité de se faire connaître et d’exposer des points de vue.

Ainsi, chaque vendredi, Le Journal vous invite à découvrir une personnalité d’affaires de la région de Québec.

Vous pourrez ainsi faire la connaissance de leaders qui changent le visage de la capitale.

Puis, toutes les deux semaines, vous retrouverez aussi une chronique signée par le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ), Steeve Lavoie.

Cette chronique vise à donner le pouls des gens d’affaires de Québec sur les enjeux économiques de la région.

Elle permettra aussi de discuter des solutions possibles et des défis à venir.

Bonne lecture !

Avec une diminution de sa population active qui se poursuivra jusqu’en 2031, Québec est aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre. Il existe plusieurs solutions, que j’aborderai ici avec cette nouvelle chronique aux deux semaines, qui sera l’occasion de vous parler de la vitalité économique de Québec et de ses défis.

Notre ville a connu une croissance importante au cours des 20 dernières années et tout un chacun souhaite que ce développement se poursuive encore longtemps. Cette tribune sera l’occasion de partager mon point de vue mais aussi des études, des constats et des solutions pour y arriver, comme pour ce premier sujet, la main-d’œuvre.

Ce n’est pas un secret que nous vivons avec un taux de chômage historiquement bas, 1,9 % en février dernier dans la région. Du jamais-vu ! Pourtant, la population de Québec est en croissance. Qu’est-ce qui explique cela ?

Seulement entre 2011 et 2021, la ville de Québec a perdu 7 % de sa population active, soit les 15 à 64 ans. Selon les projections, elle devrait en perdre encore 3 % d’ici 2031. La part des 65 ans et plus dans la population est passée de 16 % en 2011 à 22 % en 2021, et atteindra 27 % en 2031.

Immigration et conditions

Une des composantes essentielles à la croissance économique d’une ville, c’est l’augmentation de la population.

Deux façons d’y arriver : un accroissement naturel ou la migration, qu’elle soit internationale, interprovinciale ou interrégionale. Durant les 10 dernières années, l’augmentation de notre population a été plus importante chez les 65 ans et plus, un groupe démographique pour qui la participation au marché du travail est moins importante, pour des raisons tout à fait normales.

Plusieurs solutions sont à notre portée pour limiter l’effet de la pénurie de main-d’œuvre sur notre économie. L’immigration est toujours celle qui vient en premier. Pourquoi ? C’est simple ! On perd un employé, on le remplace par un autre.

Sauf que la réalité est tout autre. Pour embaucher un employé qui vienne de l’immigration, on doit s’assurer qu’il reçoive la formation nécessaire, qu’il ait de l’expérience, qu’il puisse se loger et se déplacer, et s’assurer de le retenir à long terme.

Innovation et autres solutions

Ensuite vient l’innovation par exemple avec l’automatisation et la robotisation de certaines tâches. L’histoire des sociétés en termes d’innovation est souvent associée à un besoin. C’est quand un besoin se fait le plus sentir, par exemple le besoin de main-d’œuvre, que l’innovation est la plus florissante. Quand nous parlons d’innovation, nous parlons notamment de productivité et d’intelligence artificielle.

Permettre l’intégration ou le maintien en emploi de divers bassins de travailleurs tels que les retraités, les jeunes et les personnes en situation de handicap est une autre solution.

Le mot d’ordre qui nous permettra d’atteindre nos objectifs : « ET ».

Dans les débats publics, certaines personnes ont tendance à opposer les solutions. Un journaliste m’a rappelé un commentaire d’un élu à la suite d’un sondage publié par la CCIQ, dans lequel l’immigration était identifiée comme première solution à la pénurie de main-d’œuvre. L’élu considérait que c’était plutôt l’innovation, la solution à privilégier.

Eh bien, je lui ai répondu que cet élu avait raison et que notre sondage aussi ! À partir de ce jour, je me suis toujours fait un point d’honneur de rappeler à mes interlocuteurs que pour arriver à atténuer les effets de la pénurie de main-d’œuvre pour nos entreprises, il faut additionner. Ce n’est pas cette solution ou celle-là qui soit la bonne, mais la somme de toutes qui est la recette du succès.

Je vous reviens bientôt avec un portrait plus approfondi de l’immigration à Québec et les solutions que celle-ci nous offre.