Projet de cuisine retardé au Pignon Bleu: «pour nous, c’est vraiment une urgence»

L’inquiétude est vive du côté de l’organisme Le Pignon Bleu qui voit les demandes d’aide alimentaire exploser pendant que son projet de nouvelle cuisine communautaire est paralysé par des délais à Ottawa.

«Je suis très inquiète par rapport à la sécurité alimentaire sur le territoire, qui ne fait que décliner», laisse tomber la directrice générale de l’organisme communautaire de la rue Saint-Vallier, à Québec, Roseline Roussel.

«Je suis un peu déçue de ne pas avoir pu répondre à ce besoin-là, alors qu’on l’avait prévu.»

C’est que Le Pignon Bleu, qui offre des collations, des dîners et des déjeuners à des milliers d’enfants, croule sous les demandes, qui ont triplé.

Cette année, une aide a dû être refusée à contrecœur à 8 écoles totalisant 2000 élèves, faute de capacité.

Budget incomplet

Un projet de nouvelle cuisine de production, d’une taille suffisante pour nourrir jusqu’à 25 000 enfants d’ici 5 ans, a été lancé il y a deux ans et demi, mais le chantier situé dans le quartier Saint-Roch est à l’arrêt car le budget de 5,6 millions $ est incomplet.

Selon Mme Roussel, la ville de Québec et le gouvernement provincial ont chacun versé 330 000 $. Le Pignon Bleu a de son côté mis sur la table 1,9 million $, mais la somme de 2,3 millions $ demandée au fédéral se fait attendre.

«Ça fait un an qu’on attend ces sous là ou qu’on attend du moins une réponse, que ça soit positif ou négatif», regrette-t-elle.

Photo fournie par Roseline Roussel

Si elle insiste pour souligner l’écoute au bureau du député et ministre Jean-Yves Duclos, elle attend toujours un signal de la part d’Infrastructure Canada qui administre le programme de financement.

«Pour nous, c’est vraiment une urgence», résume la directrice qui se demande même si la cuisine pourra être opérationnelle à la rentrée des classes en septembre 2024.

«Il reste approximativement 2 à 3 mois de travaux pour finaliser cette cuisine.»

«Ça branle dans le manche»

La députée bloquiste Julie Vignola dénonce que «ça branle dans le manche» alors qu’«il y a des enfants qui ont faim».

«C’est un manque de sensibilité, puis quasi de connaissance du milieu parce que les fonctionnaires sont loin», affirme-t-elle.

Selon le ministre Jean-Yves Duclos, les délais s’expliquent principalement par le nombre élevé de demandes de subvention, qui arrivent de partout au pays.

«On travaille en parallèle pour que, une fois que la décision va être prise par mon collègue ministre de l’Infrastructure [...] on puisse procéder rapidement au financement éventuel du Pignon Bleu et d’autres [projets] dans la région de Québec, parce que les besoins sont pressants et importants», soutient-il.