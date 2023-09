Rimouski officiellement sur les rangs pour la Coupe Memorial de 2025

RIMOUSKI - L’organisation de l’Océanic et la Ville de Rimouski confirment officiellement leur intention commune de présenter le tournoi de la Coupe Memorial de 2025. Pour ce faire, la Ville de Rimouski a autorisé un investissement de 4,6 M$ pour améliorer les installations du Colisée Financière Sun Life en vue du prestigieux événement.

• À lire aussi: LHJMQ: Patrick Roy aura un trophée à son nom

• À lire aussi: Remparts : est-ce que gagner la Coupe veut dire rater les séries la saison suivante ?

« Nous avons officiellement déposé notre lettre d’intention. Nous sommes très enthousiastes. Ça fait un an et demi que nous travaillons sur le dossier. Nous avons eu une belle collaboration de la Ville de Rimouski et de nos partenaires dès le jour 1 », a mentionné le président et copropriétaire de l’Océanic, Alexandre Tanguay.

Photo Alexandre D’Astous

La Ville de Rimouski répond présente

Le maire de Rimouski, Guy Caron, souligne que l’histoire d’amour entre les citoyens et l’Océanic ne s’est jamais démentie. Il confirme que le conseil municipal a autorisé des règlements d’emprunts totalisant 4,6 M$ pour l’amélioration du Colisée, une infrastructure municipale dont le principal utilisateur est l’Océanic.

« Nous devons d’abord refaire les bandes et les baies vitrées pour éviter des blessures comme celle subie par un joueur des Remparts (Charles-Olivier Villeneuve) en match présaison. C’est une question de sécurité pour les joueurs. On doit aussi mettre les deux bancs de joueurs du même côté de la patinoire afin de répondre à une exigence de la Ligue canadienne de hockey. Il faut aussi remplacer notre tableau indicateur qui date de 2009. L’Océanic va participer au financement pour le tableau. Enfin, nous allons aménager 12 nouvelles loges. Nous sommes conscients des coûts d’opération qui augmente pour les équipes juniors et la présence de loges permet d’aller chercher des revenus supplémentaires », a mentionné M. Caron.

Détails des investissements

Les investissements de la Ville de Rimouski se détaillent ainsi : 1,5 M$ pour les nouvelles loges, 1,350 M$ pour le remplacement des bandes, 1,150 M$ pour le remplacement du tableau indicateur et 600 000 $ en honoraires et frais de financement.

Pour le maire Caron, qui a initié la formation d’un comité des 12 villes du Québec comptant sur une équipe de la LHJMQ au sein de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), ces investissements de la Ville de Rimouski sont essentiels, significatifs et nécessaires.

La Financière Sun Life présente au moins jusqu’en 2026

Parmi les partenaires majeurs, la Financière Sun Life a confirmé le renouvellement de son entente pour le nom du Colisée au moins jusqu’en 2026. « C’est un partenariat unique pour nous en raison de l’ADN de l’organisation de l’Océanic qui rejoint notre mission de favoriser la santé et le mieux-être de nos jeunes », a déclaré le président et chef de la direction de Sun Life Québec, Robert Dumas.