Sainte Thérèse, priez pour nous!

C’est aujourd’hui que commence, au sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, rue Bertrand à Beauport, la neuvaine de sainte Thérèse, considérée comme la plus grande sainte des temps modernes. Jusqu’au 30 septembre, de nombreux pèlerins se rendront au sanctuaire pour participer à la neuvaine qui sera animée par deux prédicateurs en alternance, le recteur du sanctuaire, l’abbé Réjean Lessard (photo), et le frère carme François-Dominique, de Trois-Rivières. Des messes seront célébrées tous les jours à 10 h, demain samedi à 16 h, de même que dimanche à 14 h pour les personnes malades et leurs aidants. Le samedi 30 septembre, à 16 h, une messe solennelle sera présidée par le recteur et le dimanche 1er octobre à 10 h, une autre par Mgr Gaétan Proulx, évêque émérite du diocèse de Gaspé. Le sanctuaire sera ouvert entre 9 h et 17 h tous les jours de la neuvaine. Renseignements horaires complets sur le site https://petitetherese.org.

Norme de prestation

Photo fournie par la CTQ

La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) a profité de son 67e congrès annuel, tenu récemment au Manoir Richelieu, pour annoncer qu’un de ses membres avait reçu la norme de prestation de services professionnels à la clientèle (BNQ9700-699) émise par le Bureau de normalisation du Québec. La Maison Gamache & Nadeau, entreprise funéraire de Thetford Mines, se hisse maintenant parmi les entreprises funéraires ayant des standards de qualité de services professionnels reconnus au Québec grâce à l’obtention de cette accréditation du BNQ. Sur la photo, de gauche à droite : Jonathan Goyer, président de la CTQ ; Cindy Auclair et Stéphanie Gamache, de Gamache & Nadeau, et Nathalie Dupont, du Bureau de normalisation du Québec (BNQ).

50 ans de dévouement

Photo fournie par Promotions MG

Près de 400 personnes se sont réunies, le dimanche 17 septembre, à l’église de Château-Richer pour souligner le 50e anniversaire d’ordination sacerdotale du père Jacques Fortin, de Sainte-Anne-de-Beaupré. La célébration fut présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Sur la photo, le père Fortin reçoit une copie du document-souvenir des mains de Michel Guillot, de Promotions MG. Pour de l’information sur cette publication spéciale, on joint Michel au 418 660-4274.

350 ans de sens et d’actions

Photo fournie par le diocèse

L’Église catholique de Québec soulignera le 350e anniversaire de la fondation de son diocèse (1674) du 8 décembre 2023 au 8 décembre 2024. Le coup d’envoi sera donc donné le 8 décembre en rouvrant l’unique porte sainte (photo) en Amérique lors d’une célébration à la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec qui trouvera écho jusqu’à la place de l’Hôtel-de-Ville. Les milliers de personnes attendues pendant l’année seront invitées à redécouvrir l’histoire de la communauté diocésaine par des activités qui s’adressent à tous et à toutes : visites de lieux patrimoniaux rarement accessibles (Séminaire de Québec, crypte de la cathédrale, l’Archevêché), expositions (au 2, côte de la Fabrique), randonnée de style Compostelle (de La Malbaie à Québec), spectacles, conférences, rendez-vous familiaux et collaboration avec de grands événements de Québec. Le diocèse de Québec, dont le territoire s’étendait à l’origine sur les vastes étendues de la Nouvelle-France, a donné naissance à plus de 150 diocèses au fil du temps. D’ailleurs, des activités phares s’ajouteront au nombre de concerts, de conférences et d’activités organisées dans les paroisses du diocèse. La production déléguée a été confiée à Jean-Sébastien Brousseau (Pointcomm) et Jacques Dupuis (Symbiose marketing événementiel). Les grandes lignes de la programmation sont déjà disponibles sur le site www.fetes350.ca.

Anniversaires

Photo d'archives

Béatrice Martin (photo), Cœur de pirate, auteure-compositrice-interprète et pianiste québécoise, 34 ans... Adonis Stevenson, boxeur canado-haïtien, 46 ans... Julie Bélanger, animatrice télé (Ça finit bien la semaine), 49 ans... Maxime Jean, alpiniste de Québec qui a vaincu l’Everest en 2004, 55 ans... Normand D’Amour, comédien et acteur québécois, 61 ans... Diane Lemieux, ex-PDG de la Commission de la construction du Québec (CCQ), 62 ans... Andrea Bocelli, ténor italien, 65 ans.

Disparus

Photo d'archives, AFP

Le 22 septembre 2022 : Hilary Mantel (photo), 70 ans, écrivaine britannique dont le travail comprend de la fiction historique, des mémoires personnels, et qui fut la première écrivaine à avoir remporté deux fois le prestigieux prix Booker... 2020 : Me Christine Gosselin, 54 ans, juge à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale... 2019 : J. Michael Mendel, 54 ans, producteur de télévision américain (Les Simpson et Rick et Morty)... 2017 : Gérard Haché, 92 ans, homme d’affaires et philanthrope du Nouveau-Brunswick... 2015 : Yogi Berra, 90 ans, ancien receveur étoile des Yankees de New York, instructeur et gérant pour les Yankees, les Mets et les Astros... 2014 : Skip E. Lowe animateur de talk-show américain... 2009 : Lucie Lavoie Latulippe, 94 ans, épouse de feu Philippe Latulippe, vétéran et marathonien... 2007 : Marcel Marceau, 84 ans, célèbre mime français... 2007 : Edmund Rossy, 79 ans, co-fondateur des chaînes de magasins Rossy et Dollarama... 1996 : Ludmilla Chiriaeff, 72 ans, fondatrice de la compagnie et de l’Académie des Grands Ballets canadiens.