Salon du jeu et du jouet 2023: Une 7e édition festive!

Les 4 et 5 novembre prochain aura lieu la 7e édition du Salon du Jeu et du Jouet, présenté par les restaurants Normandin. L’animateur, humoriste et comédien Jean-François Baril est de retour à titre de porte-parole. Étant l’artiste de chez nous ayant conçu le plus grand nombre de jeux de société à ce jour, il est clairement le mieux placé pour faire rayonner cette industrie auprès du grand public. Jeunes et moins jeunes, passionnés de jeux de société ou de jeux vidéo, amateurs de jeux d’évasion ou familles à la recherche d’une activité spéciale, tous sont invités à participer aux festivités! Soyez prêts à jouer!

►Visitez salondujeuetdujouet.com pour tous les détails.