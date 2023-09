Un duo de pestes et un tour du chapeau inattendu

Avec le Rocket de Laval, Rafaël Harvey-Pinard portait le numéro 11. C’était un clin d’œil à l’une de ses inspirations, Brendan Gallagher. Harvey-Pinard gardera le numéro 49 avec le Canadien, mais il aura maintenant la chance de parler plus souvent avec Gallagher.

• À lire aussi: Guhle a un objectif bien simple pour sa deuxième saison

Depuis le début du camp, Martin St-Louis a réuni Gallagher et Harvey-Pinard au sein du même trio avec Owen Beck comme centre. S’il ne faut pas sauter aux conclusions avec les différentes combinaisons, les deux principaux intéressés ne détesteraient pas se retrouver ensemble.

« Il y a une ressemblance », a dit St-Louis en parlant des deux ailiers. Mais le 49 a 24 ans et le 11 a 31.

Auteur de 14 buts et 20 points en seulement 34 matchs l’an dernier avec le CH, Harvey-Pinard risque de devenir un couteau suisse pour St-Louis, pouvant remplir différentes missions au sein des quatre trios.

« Oui, je pourrais m’imaginer avec Brendan, a affirmé le Québécois. Nous travaillons bien ensemble et nous compliquons le travail des défenseurs avec notre échec-avant. Je trouve cette idée intéressante. »

« Je ne suis pas certain pourquoi, mais ça fait deux jours qu’on patine ensemble et c’est amusant, a renchéri Gallagher dont la voix se faisait enterrer par celle d’Harvey-Pinard dans la salle des entrevues. La dernière fois qu’on a joué ensemble, c’était à Laval. Si on demeure au sein du même trio, j’espère qu’on développera rapidement une chimie. Il se défonce sur la patinoire comme tout le monde le sait. On voit le jeu de la même manière. »

Pour ceux qui l’ont oublié. Gallagher avait joué un match avant les séries de 2021 avec le Rocket afin de retrouver la forme.

Trois fois Davidson

En ce deuxième jour du camp, Jared Davidson a marqué trois buts dans un match entre le groupe A et le groupe C.

« C’est un bonus d’obtenir un tour du chapeau, a lancé avec le sourire Davidson. Je ressentirai peut-être un peu moins de pression. Mais je dois surtout me concentrer à connaître de bonnes présences et un bon camp. Au tournoi des recrues à Buffalo, j’étais encore rouillé. Je me sens mieux maintenant. »

Pierre-Paul Poulin / Le Journal de Montréal / Agence QMI

Davidson, un choix de 5e tour en 2022, fera ses débuts chez les pros cette année, fort probablement avec le Rocket. À sa saison de 20 ans l’an dernier dans la Ligue junior de l’Ouest, il a amassé 82 points (38 buts, 44 passes) avec les Thunderbirds de Seattle.

Les Thunderbirds ont gagné le championnat l’an dernier dans l’Ouest. Davidson avait aussi connu un bon parcours en séries avec 23 points (11 buts, 12 aides) en 19 rencontres.

Dans l’autre rencontre intra-équipe du jour, Logan Mailloux a marqué deux buts dans un gain facile de 6 à 0 de l’équipe D contre l’équipe B.