Un sénateur américain à nouveau poursuivi pour corruption

Le sénateur américain Bob Menendez, à la tête de la très puissante commission des Affaires étrangères, est poursuivi pour corruption, la deuxième inculpation de l'élu démocrate en moins de dix ans, a annoncé vendredi le procureur de New York.

Son épouse Nadine Menendez est également poursuivie.

Getty Images via AFP

Les détails de l'acte d'inculpation seront dévoilés lors d'une conférence de presse à 11h (15h GMT).

Robert Menendez, 69 ans, d'origine cubaine et né à New York, est un vieux routier de la politique à Washington. Élu démocrate pour le New Jersey à la Chambre des représentants entre 1993 et 2006, puis au Sénat, il est une des voix les plus influentes sur les sujets diplomatiques dans la capitale américaine.

L'élu a déjà eu maille à partir avec la justice fédérale.

Fait très rare pour un sénateur, il avait été mis en examen pour corruption en 2015, mais son procès presque terminé en 2017 avait été annulé faute d'un verdict unanime des jurés.

L'année d'après, le ministère de la Justice — sous la présidence du républicain Donald Trump — avait demandé à un juge d'abandonner toutes les poursuites pour corruption visant Robert Menendez.

Il était accusé d'avoir utilisé sa fonction pour défendre les intérêts d'un riche ami ophtalmologue, homme d'affaires et donateur de Floride, Salomon Melgen, en échange de cadeaux et de financements de campagne.