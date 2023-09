Un voleur en série emprisonné jusqu’en 2040 pour une vague d’introduction par effraction

Un voleur récidiviste qui a déjà passé la moitié de sa vie adulte en détention a été condamné à une autre lourde peine qui le gardera derrière les barreaux jusqu’en 2040 pour une série d’introduction par effraction survenue alors qu’il était en libération conditionnelle.

« On parle d’un plumitif [d’antécédents] qui tient sur 64 pages. »

C’est de cette façon que le juge Stéphane Poulin a décrit l’ampleur de la vie criminelle de Martin Poulin, qui a déjà passé une grande partie de sa vie en prison et qui n’est pas prêt d’en sortir.

L’homme de 51 ans a été condamné vendredi à une peine de 13 ans de pénitencier pour une série d’introduction par effraction survenue entre la fin de l’année 2021 et le printemps 2022. Le voleur en série se trouvait à ce moment en liberté sous conditions dans un dossier où il avait été condamné à une peine de 10 ans d’emprisonnement pour des crimes semblables.

140 000 $ dans 45 maisons

C’est le modus operandi propre à l’accusé qui a permis aux policiers de remonter jusqu’à lui. Porte forcée, plan de sortie vers l’arrière, chaise pour bloquer la porte en cas de retour surprise des propriétaires et souliers à crampons qui laissent des marques, Poulin était reconnaissable.

Au total, l’individu a visé 45 résidences de Québec, Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, y dérobant majoritairement de l’argent et des bijoux.

« Le montant total des vols, et c’est juste ce qu’on a pu quantifier, on parle de 140 852 $ de vols et 29 650 $ de dommages », a décrit le procureur de la couronne, Me Fabien Villemaire.

La peine découle d’une suggestion commune entre ce dernier et l’avocat de la défense, Me Gabriel Michaud-Brière.

Jusqu’en 2040

La peine prononcée est d’ailleurs consécutive à toute peine actuellement en cours.

Comme Poulin purgera la peine déjà prononcée de 10 ans jusqu’en 2027, à laquelle on ajoute la nouvelle sentence de 13 ans, il sera donc emprisonné jusqu’en 2040.

« C’est un individu pour qui on n’a plus vraiment d’outils », a reconnu le représentant du ministère public au moment de présenter la suggestion commune proposée. « On en serait rendu à donner des peines qui seraient largement exagérées selon le Code criminel pour les crimes commis. »

« Ailleurs, je sais que ce serait mérité de rester en prison jusqu’à la fin de ma vie pour ce que j’ai fait, mais je suis quand même content d’avoir une dernière chance dans la vie », a confié Martin Poulin, qui aura plus de 70 ans au terme de sa peine.

« Autosabotage »

Me Michaud-Brière, qui a qualifié l’agir criminel de son client « d’autosabotage », a souligné que ce dernier avait entrepris des suivis psychologiques et psychiatriques depuis son retour en détention.

Il a notamment été diagnostiqué d’un trouble de personnalité limite.

« Toutes les fois, j’ai tout ce qu’il faut pour réussir à l’extérieur, mais quand ça va mal je n’arrive pas à gérer et je fais des dégâts », a expliqué le voleur en série, s’avouant « très découragé de ce qui s’est passé, mon vécu ».

Il s’agit de la troisième peine d’importance de Martin Poulin depuis les dernières années, lui qui a écopé de 6 ans en 2016, de 10 ans en 2017 pour des gestes qui datait d’avant la première peine et finalement, de 13 ans cette fois-ci.