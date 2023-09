Une « corde.raide » bien tendue à l’Espace Go

La pièce corde.raide porte bien son nom. La tension se fait sentir du début à la fin dans cette production magnifiquement interprétée et mise en scène avec doigté par Alexia Bürger à l’Espace Go.

Traduit par Fanny Britt, ce suspense singulier a été pondu en 2015 par la Britannique debbie tucker green (qui écrit son nom sans majuscules par rejet des conventions). Avec son économie des mots, ses silences et ses non-dits, l’autrice transforme la parole des protagonistes en des répliques chargées de sens et d’émotions. La trame se dévoile au compte-gouttes, ce qui amène le spectateur à s’interroger sur les motivations de chacun.

Des acteurs de talent

Afin d’apprécier le suspense de ce récit, il vaut mieux en révéler le moins possible sur la trame de fonds. Pour résumer très brièvement, disons simplement qu’une femme noire, à qui quelque chose de terrible est arrivé, doit prendre une décision à propos de celui qui est responsable de son malheur. Cette victime en colère, merveilleusement incarnée par Stephie Mazunya, rencontre ainsi deux fonctionnaires chargés de recueillir son choix.

Ce duo maladroit est porté avec brio par Patrice Dubois et Eve Landry. En théorie, ils ne doivent pas tenter d’influencer la victime, mais leurs hésitations, leurs empressements et leurs paroles trahissent leurs intentions. Dotés de souliers à claquette, ces deux comédiens s’en servent périodiquement pour marquer le rythme, exprimer un malaise ou une émotion. Ce processus original fonctionne parfaitement, car il offre une profondeur au propos.

Scénographie impeccable

Le jeu des acteurs est d’une précision digne d’un horloger. Les dialogues et les pauses s’agencent parfaitement pour distiller la tension et amener le public à s’imaginer ce qui se passe, ce qui s’est passé et ce qu’il adviendra plus tard.

Avec des jeux d’ombres et de lumière et un décor épuré, la scénographie crée une atmosphère qui sied bien le propos. Et la mise en scène rend ce huis clos lourd et mystérieux.

De l’humour noir vient ponctuer ce spectacle qui flirte aussi avec l’absurde, tout en étant réaliste. Un rare mélange qui s’avère fort réussi.

corde.raide ★★★★☆