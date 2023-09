Une victoire d’une importance capitale pour les Jays

Une poussée de quatre points en sixième manche a été bénéfique pour les Blue Jays de Toronto puisqu’elle leur a permis de remporter une importante victoire de 6 à 2 face aux Rays de Tampa Bay, vendredi, au Tropicana Field de St. Petersburg. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.

Cette victoire est d’une importance capitale pour les hommes de John Schneider dans la course aux séries. Ils détiennent maintenant une avance d’un match sur les Rangers du Texas et la deuxième place parmi les équipes repêchées dans la Ligue américaine.

Il s’agit également d’une sixième victoire en sept matchs pour la formation de la Ville Reine.

Les locaux ont été les premiers à s’inscrire au pointage lorsque Harold Ramirez a frappé un simple qui a permis à Randy Arozarena de venir croiser la plaque dès la manche initiale.

Les Jays ont inscrit leur premier point de la rencontre en sixième manche. Bo Bichette a frappé une flèche en direction du joueur de premier but des Rays Yandy Diaz, qui n’a pas été en mesure de saisir la balle. George Springer est par la suite venu marquer afin de créer l’égalité. Quelques instants plus tard, les Jays ont rempli les buts et Alejandro Kirk a fait preuve de patience puisqu’il est venu marquer sur un but sur balles.

De plus, les Torontois ont fait preuve d'opportunisme puisque Matt Chapman a été atteint par un lancer du releveur Kevin Kelly, permettant aux Jays de doubler leur avance lors de cette même manche. Daulton Varsho a également participé à cette poussée offensive en sixième manche. Varsho a une fois de plus fait résonner son bâton lorsqu’il a cogné sa 18e longue balle de la saison en neuvième manche.

Le joueur de troisième coussin des Rays Curtis Mead se souviendra longtemps de la rencontre du 22 septembre puisqu’il a frappé son premier circuit dans les ligues majeures en septième manche.

Le lanceur partant Chris Bassitt a été un élément important dans le triomphe des siens, limitant les Rays à deux points en six manches et deux tiers au monticule. Les releveurs Jordan Hicks et Jordan Romano ont effectué le reste du travail.