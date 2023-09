[VIDÉO] Le dernier entraînement de Samuel Finn avant sa tentative de battre un record Guinness

À 24 heures de réaliser un nouveau record mondial Guinness, Samuel Finn avoue être un peu nerveux. Il affiche néanmoins un calme olympien et une confiance à toute épreuve.

« Le stress commence à embarquer, admet Finn. Cette nuit, je me suis réveillé assez tôt [4h30]. Normalement, je suis capable de me rendormir, mais dès que je me suis levé, mon cerveau a imaginé des scénarios. Je commence à ressentir le stress, mais aussi beaucoup d’excitation. J’ai hâte à demain [samedi]. »

Le Québécois de 32 ans n’en est pas à son premier défi, lui dont le frère Cédric a été emporté à l’âge de 27 ans par un sarcome des tissus mous, un cancer rare. C’est d’ailleurs en l’honneur de « Ced » que Samuel tentera samedi avant-midi de faire 1010 burpees en une heure.

En 2019, il avait déjà inscrit son nom dans Le Livre Guinness des records grâce à 5234 burpees en 12 heures. Après un marathon, il s’attaque maintenant à un sprint.

« Je dois en faire 17 par minute. C’est environ un burpee à chaque 3,6 secondes. C’est très, très rapide. C’est complètement différent de mon premier record. Jamais je ne m’étais rendu à bout de souffle. C’était vraiment de savoir à quel point tu es capable de tolérer la douleur et de continuer. Cette fois-ci, je vais être à bout de souffle, mon rythme cardiaque sera très élevé et je vais devoir maintenir cette cadence », explique-t-il, ajoutant que ses « muscles brûleront dans [ses] épaules ».

Minutieuse préparation

Lorsque Le Journal l’a rencontré, vendredi midi, l’ancien joueur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec s’affairait à installer les tapis sur lesquels il s’exécutera et à mesurer la distance entre les rubans adhésifs qui représenteront les lignes à respecter.

Il s’est ensuite échauffé et entraîné pendant environ 13 minutes à l’aide notamment d’un élastique et d’une corde à danser. Il a réalisé quelques flexions et des pompes pendant qu’on plaçait des écrans et les affiches de ses commanditaires autour de lui. Finn a ensuite effectué des séquences de 10 burpees en 30 secondes.

Ce sera une tout autre histoire lors du jour J. S’il y a une chose que l’entrepreneur redoute, c’est de frapper un mur à 22 minutes quand son corps sera « sur le point de briser ».

« C’est assez tôt quand tu y penses, parce qu’il te reste 38 minutes. À partir de 20 minutes, ça commence à être hyper difficile, mon corps me supplie d’arrêter. Ça devient vraiment un combat mental. J’essaie de me concentrer sur la prochaine minute et les 17 burpees à la fois. C’est vraiment ça qui m’aide. Si je pense qu’il me reste 40 minutes, ce serait trop facile d’abandonner », analyse-t-il.

« C’est facile »

Afin de rester concentrer, Finn se répétera dans sa tête : « this is easy » (c’est facile), tel un mantra. Il pensera à son frère et à tous les gens atteints d’un cancer ou dont les enfants le sont qui lui ont écrit pour le remercier et l’encourager.

« Ils vivent de vraies épreuves. Des burpees, c’est facile. Ça remet les choses en perspective, et ma souffrance, je réalise qu’elle n’est pas si grande. »

Malgré un entraînement ralenti par des ennuis à une hanche, à une épaule et aux adducteurs au cours des derniers mois, Finn a réussi, il y a quatre semaines, à faire 45 minutes en suivant la cadence du record anticipé. Il a depuis réduit le volume des séances afin d’éviter les blessures.

Il ne lui reste qu’à profiter d’une bonne nuit de sommeil, à prendre un bon déjeuner trois heures et demie avant son défi, à parcourir les quelque 50 kilomètres entre sa résidence à Morin-Heights et le Centre Performe Plus de Boisbriand, et à bien s’hydrater avant 10 h 30, l’heure à laquelle il commencera à faire ses 1010 burpees en une heure.

Qu’est-ce qu’un burpee ?

Le nom « burpee » vient d’un physiologiste américain, Royal H. Burpee, qui a mis en place un programme afin d’évaluer les capacités physiques dans les années 1940. L’exercice a ensuite été repris lors d’entraînements militaires.

Un burpee est une série de mouvements que l’on répète. Il y a plusieurs variantes, mais voici les principales étapes :

▶ Départ debout

▶ Faire un squat (flexion des jambes, position accroupie)

▶ Poser les mains au sol en avant de soi

▶ Lancer les pieds vers l’arrière pour faire la planche

▶ Faire un push up (pompe)

▶ Retour à la position de squat avec un petit saut

▶ Saut pour revenir en position debout