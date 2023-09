DENIS, Cécile



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er septembre 2023, à l'aube de ses 82 ans, est décédée madame Cécile Denis, fille de feu madame Jeanne d'Arc Brière et de feu monsieur Alphonse Denis. Elle demeurait à Saint-Raymond.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8h à 10h.L'inhumation de ses cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle était la mère de : feu Réjean Gingras, Jocelyn Gingras, Linda Gingras (Denis Laperrière) et Lise Gingras; ses petits-enfants : Marie-Ève, Jonathan, Vanessa, Michaël et Alexandra; ses arrière-petits-enfants Jade et Mayson; sa sœur Francine ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de jour en pneumologie de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, téléphone : 1-888-768-6669, site web : www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.