GALARNEAU, Muriel Plourde



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 20 septembre 2023, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Muriel Plourde, épouse de feu M. Jean Galarneau. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50.et de là, au cimetière St-Louis de Courville. Elle est allée rejoindre sa fille Maud. Elle laisse dans le deuil son fils Éric (Julie Hunter) ; ses petits-enfants : François-Michel, Simon, Gabriel ; ses arrière-petits-enfants : Bastien, Albert, Lorraine; son frère Erroll (feu Aline Mathieu); sa nièce Marie Galarneau (André Beaulieu) ; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses soeurs, son frère, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Rita (Ernest Bouchard), Carmen (Roger Giroux), Nelson (Fernande Bernard), Benoit Galarneau (Gabrielle Côté). Un remerciement au personnel du 2e étage du Manoir de l'Atrium pour leur amitié et les bons soins prodigués.