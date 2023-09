Voici 12 albums québécois à écouter cet automne

L’automne est toujours riche en nouveaux sons à découvrir ! Quelles sont les nouveautés d’ici à ne pas manquer ? Pleins feux sur 12 albums de tous horizons.

Comme dans un penthouse – Le Couleur

Place au grand retour de Barbara, l’assistante d’une ex-vedette, qu’on a pu découvrir sur l’album P.O.P. du trio électro-pop en 2016 ! À quoi s’attendre de l'album-concept Comme dans un penthouse ? Luxure, évasion, exaltation, adrénaline... Ces pétillants thèmes collent à la peau de Barbara et courent sur les chansons de l'étonnant opus qui risque d’en faire danser plus d’un.

Sortie le 22 septembre. Spectacles-lancements le 19 octobre au Studio TD de Montréal, et le 20 octobre au Pantoum de Québec.

XO SKELETON – La Force

La Force, alias Ariel Engle, arrive avec son deuxième solo cinq ans après son effort homonyme. Celle qu’on a notamment connue au sein de Broken Social Scene nous livre ici de magnifiques chansons pop et R&B traversées de mélancolie et d’introspection, qui s’attardent aux thèmes universels de la vie, la mort et l’amour.

Sortie le 29 septembre. En spectacle le 22 novembre au Centre PHI.

Aliocha Schneider – Aliocha Schneider

Après Eleven Songs et Naked, l’auteur-compositeur-interprète nous propose son premier album dans sa langue maternelle, le français. À l’écoute des extraits Avant elle, Ensemble et L’autre, on devine déjà une offre folk-rock douce et déchirante de l’artiste, qui a repris son nom complet pour l’occasion.

Sortie le 29 septembre. En spectacle le 23 novembre à l’Anti Bar & Spectacles à Québec et le 29 novembre au Studio TD à Montréal.

Holistique – Fanny Bloom

Entre rythmes dansants et planants pour ses nouvelles compositions originales, Fanny Bloom nous revient avec une galette électro-pop qui a des airs de révolution personnelle. La création de la pièce-titre, Holistique, aurait donné une « voix nouvelle » à sa musique. Intriguant !

Sortie le 6 octobre. En spectacle le 10 novembre au Cabaret Lion d’Or et le 25 novembre au Théâtre Petit Champlain.

Sous ma peau de femme – Marie Denise Pelletier

Marie Denise Pelletier s’apprête à lancer Sous ma peau de femme le 13 octobre ! L’artiste, qui se passe de présentation, proposera 12 nouvelles pièces originales créées avec plusieurs collaborateurs d’exception. Elle signe même une des chansons de l’album réalisé par Jacques Roy ! Un retour à ne pas manquer.

Sortie le 13 octobre. En spectacle les 15 et 16 février 2024 à la Cinquième Salle de Place des Arts.

Goodnight Summerland – Helena Deland

Helena Deland a marqué plusieurs oreilles avec le riche album Someone New en 2020, attirant même l’attention à l’international. Avec Goodnight Summerland, l’artiste nous promet des chansons plus simples. Et c’est loin d’être négatif. Sur les extraits folk Spring Bug et Bright Green Vibrant Gray, on retrouve son talent de compositrice dans une forme plus épurée qui n’enlève rien à son charme.

Sortie le 13 octobre. En spectacle le 24 novembre à La Tulipe de Montréal et le 25 novembre au Pantoum.

Ça s’invente pas – Alex Burger

Alors que la musique country monte encore en popularité au Québec, le sympathique Alex Burger tire définitivement son épingle du jeu. En 2021, son premier album Sweet Montérégie était salué par le Félix de l’Album country de l’année au Gala de l’ADISQ. Le revoilà maintenant avec Ça s’invente pas, réalisé par Alexandre Martel (Anatole), un effort folk-country enregistré live en moins d’une semaine au Studio Wild.

Sortie le 20 octobre. Lancement-spectacle le 22 novembre à la Sala Rossa à Montréal.

Anyway, Mommy Love – Marco Ema

S’il ne renie pas la pop, Marco Ema se lance à pieds joints dans un son plus rock avec son second album Anyway, Mommy Love, réalisé par Simon Pedneault (Gabrielle Shonk, Tire le Coyote). Pas d’hésitation au programme : Marco Ema a une approche définitivement assumée, qui laissera une belle place à un univers plus cinématographique que sur son efficace premier album Où nos corps s'en vont mourir.

Sortie le 27 octobre. En spectacle le 9 novembre au Cabaret Lion d’Or et le 17 novembre au Pantoum.

Antiogéographiquement – Jérôme 50

Le chilleur en chef Jérôme 50 persiste et signe avec son deuxième album Antigéographiquement, réalisé par son ami Simon Kearney. Si l’amoureux des mots ne joue pas très loin de son terrain de jeu avec les extraits Les poétesses de Saint-Jambe et Sandwich aux tomates, il pourrait surprendre avec son exploration du folk, du ska, du manouche et du disco. Et bien sûr, Jérôme 50 compte aborder un de ses thèmes préférés : la québécitude.

Sortie le 10 novembre. En spectacle le 16 novembre à La Tulipe et le 24 novembre à l’Impérial de Québec.

Titre à confirmer - Suzie Villeneuve

Ça aura pris plusieurs détours à Suzie Villeneuve pour revenir à sa passion : la chanson. Aujourd’hui plus épanouie que jamais, l’artiste de 40 ans nous prépare un album en deux volets à sortir cet automne et cet hiver, constitués de pièces originales écrites avec le réalisateur Guy Tourville. La chanson La route ensemble, qui parle des bonheurs liés à la famille, laisse présager un effort très lumineux. Au moment d'écrire ces lignes, le titre de l'album n'avait pas encore été dévoilé.

Sortie le 10 novembre.

Something In My Blood - Yoan

Yoan, le grand gagnant de La Voix en 2014, continue de surfer sur la vague new country avec son troisième album Something In My Blood. Après une profonde transformation personnelle durant la pandémie, Yoan ose davantage. Et attention : l’artiste nous avertit déjà que ça va bouger sur cet effort en anglais qui tourne principalement autour du thème de l’amour.

Sortie le 27 octobre. En spectacle le 23 octobre au Théâtre Petit Champlain et le 25 octobre au Cabaret Lion d’Or.

Domino - La Bottine Souriante

La Bottine Souriante continue de défricher les traditions pour nous en offrir le meilleur ! Avec le nouvel album Domino, dont le titre fait référence à une danse traditionnelle, le groupe fondé en 1976 brise 12 ans de silence après l’opus Appellation d’origine contrôlée en 2011. À l’écoute des simples Les jolies québécoises et Le Bal chez Jos Brûlé, reprise de Tex Lecor, on se doute que les fans ne seront pas déçus !

Sortie le 17 novembre. En spectacle le 1er décembre au Club Soda de Montréal.