GRENIER, Noëlla



À l'Hôpital Laval, le 14 septembre 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Noëlla Grenier, épouse de feu monsieur Jean-Marie Bérubé. Elle était la fille de feu dame Elmina Gastonguay et de feu monsieur Gérard Grenier. Elle demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval.La famille vous accueillera aude 17h à 18h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site web: www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son fils Jean (Martine Labrecque); ses petits-enfants : Isabelle, Catherine et Olivier; ses frères et soeurs: feu Fernando (feu Rolande Drouin), feu François (feu Murielle Welman), feu Micheline (Jean-Claude Lefrançois), Gérard, Claude (Françoise Goudreault), feu Michel, Denis (Céline Marcoux) et Céline; ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Rita (feu Antoine Labbé), feu Raymond (feu Jeannette Lizotte), feu Lauretta (feu René Marcotte), feu Madeleine (feu Roland Dallaire), feu Ovila (Nicole Allard), feu Jean-Paul (Simone Plante), Simone (feu Fernand Roy) et Claude (feu Gisèle Poulin); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis et amies. Un remerciement tout particulier au personnel du cinquième étage de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, à l'équipe du CLSC Orléans-Beauport, à l'équipe des soins palliatifs à domicile, aux infirmières du service info-santé, à la pharmacienne et aux ambulanciers du 911, pour leur soutien, leur grand dévouement, les bons soins prodigués et leurs précieux conseils. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) de l'Hôpital Laval, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, 2e étage, bureau Y-2315, Québec (Qc) G1V 0B8, 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org ou à la Fondation québécoise du cancer, au 2375, avenue de Vitré, Québec (Qc) G1J 5B3, 1-800-363-0063, www.fpasteurqc.qc.ca.