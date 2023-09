HOUDE, René



À Québec, le 15 septembre 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé, paisiblement et entouré de l'amour des siens, monsieur René Houde, époux de dame Hélène Bleau, fils de feu Annette Bussières et de feu Maurice Houde.Selon ses volontés, une cérémonie privée a déjà eu lieu en compagnie de son épouse Hélène Bleau et ses fils Sylvain et Jean-Benoît. Il laisse également dans le deuil son frère Daniel (Jocelyne Lebreux).. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou encore à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec où il a reçu des soins palliatifs de la part d'une équipe dévouée empreinte de bienveillance et d'humanisme.