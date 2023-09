5 accessoires de cuisine pour le temps des pommes

Bien ronde, en quartiers, tranchée, en purée, en jus, en salade, dans des plats salés, en dessert, glacée au sucre... Dévorez la pomme sous toutes ses formes cet automne !

Pomme sans cœur

Muni d’un levier permettant de séparer l’outil en deux parties, le vide-pomme Cuisipro libère facilement le cœur de la pomme, qui ne reste pas coincé dans l’accessoire. L’espace ainsi créé au centre du fruit peut ensuite être comblé par des noix, du sucre d’érable et un peu de beurre, avant de placer la pomme au four pour l’attendrir et mélanger les saveurs.

Aussitôt coupée, aussitôt vidée

En utilisant ce coupe-pomme Ricardo, notre fruit préféré est rapidement coupé et son cœur aussitôt retiré de façon sécuritaire. Les 16 morceaux de pomme ainsi obtenus pourront être dégustés en collation ou garnir une généreuse tarte aux saveurs d’automne. Les amoureux des pommes apprécieront ses lames en acier inoxydable, ses poignées ergonomiques et son protecteur de lames favorisant un rangement sans danger.

Trois étapes en une

Transformez votre production de purée de pommes ou de tartes aux pommes en véritable manufacture à l’aide de cet outil permettant de peler, de vider et de couper une pomme en quelques secondes, en tournant simplement la manivelle. Sa base possède une ventouse qui le fixe solidement aux surfaces lisses, tandis que ses lames ajustables proposent la meilleure coupe possible.

Montagne de pommes

L’utilisation d’un éplucheur automatique comme celui-ci de Starfrit facilite la préparation d’une grande quantité de pommes. Il suffit alors d’installer le fruit sur la base et de tourner la manivelle, pour qu’une très mince couche de peau soit retirée en préservant le plus de fruit possible. L’éjecteur permet ensuite de retirer aisément la pomme pelée. Cet accessoire possède un bras à ressort qui s’adapte aux formes du fruit, une base à succion antidérapante et deux lames en acier inoxydable.

Jus de pomme

Savourez du jus de pomme fraîchement extrait en maximisant l’apport de vitamines et de minéraux avec cet appareil nommé Juice FountainTM Cold de Breville (850W, deux vitesses) qui limite le transfert de chaleur pendant l’extraction. En déposant une pomme entière dans le tube d’alimentation de 7,5 cm, son jus tombera dans le pichet de deux litres avec séparateur de mousse (ou directement dans un verre), tandis que la pulpe sera récupérée dans un contenant de 3,6 litres.

