MILHOMME, Lise



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 17 septembre 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Lise Milhomme, épouse de feu Émilien Alain, fille de feu Berthe Alain et de feu Wellie Milhomme. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 27 septembre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h.. La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9h30 pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Denis (Lina Drouin), Manon (Jocelyn Lord), Patrick (Trudy Giroux) et Bernard (Christine Pilote); ses petits-enfants : Jessyca (Andy Gingras), Véronique (Alex Tremblay), Karolann (Louis-Philippe Mercier), Roxanne (Jérémy Riendeau) et Frédéric; ses frères et sœurs : Laurette (feu Yves Martel), feu Claude (feu Carole Gagné), Gaston (Réjeanne Alain), feu Gilles (Louise Genest), Édith et Guy (Sylvie Lortie); ses beaux-frères et belles-soeur de la famille Alain : feu Adrienne Beaumont (feu Léo Murry), feu Gaston (feu Hélène Lajoie), Jean-Guy, (feu Anne-Marie Lajoie), feu Louis (Laurette Boivin) et Yvon; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.