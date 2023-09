GUILLEMETTE, Yvon



C'est avec tristesse que nous vous apprenons le décès de monsieur Yvon Guillemette survenu au Centre d'hébergement de Rimouski, le 8 septembre 2023, à l'âge de 87 ans et 6 mois. Il était l'époux de madame Simonne Roy, fils de feu monsieur Willie Guillemette et de feu madame Yvonne Latulippe. Monsieur Guillemette a oeuvré toute sa carrière à Québec-Téléphone (Telus). Il fût un employé dévoué et engagé. La famille recevra les condoléances le samedi 7 octobre à compter de 9h, à laet de là, aux Jardins commémoratifs Saint-Germain de Rimouski. Il laisse dans le deuil son épouse Simonne, ses enfants : Carolle (Daniel Gauvin), France (Henri Paradis), Alain (Robin Bernier) et Mario (Annick Marquis), ses petits-enfants : Pierre-Olivier, Alexandre, Catherine, Nicolas, Florence et Frédérique, son arrière-petite-fille Alice, ses frères et ses soeurs : Thérèse (feu Noël Trudel), Jeannine (feu Lionel Couture), Laurette (Jean-Paul Mercier), Raymond (feu Lise Leclerc), Denis (Nicole St-Laurent), Denise (Guy Turgeon) et Daniel (Hélène Boulianne), ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Roy avec qui il avait développé des liens d'amitié et familiaux significatifs et sincères, ses neveux, nièces, ses autres parents et ses amis-amies. Il était également le frère de feu Donald (Huguette Bussières) et de feu Roger (Thérèse Guay). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Bas-Saint-Laurent ou à l'Association des personnes ACVA-TCC du BSL par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet : www.diabetebsl.com/fr/produit/don-diabete-bsl/ ASSOCIATION DES PERSONNES ACVA-TCC DU BSL | Profil d'organisme | Faites un don en ligne | CanaDon (canadahelps.org). Merci du fond du coeur pour votre présence et votre soutien. Un remerciement tout particulier s'adresse au personnel du 2C de l'Hôpital de Rimouski, ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement pour les bons soins prodigués à monsieur Guillemette. La familleLa direction des funéraillesa été confiée à la :