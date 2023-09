TREMBLAY, Marie-Paule



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 17 septembre 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Marie-Paule Tremblay, fille de feu madame Thérèse Côté et de feu monsieur Charles-Eugène Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale vendredi 29 septembre 2023 de 13h à 16h. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie, Anne (Steve Larochelle) et Denis (Catherine de Cournuaud); ses petits-enfants : Valérie (Jeaneane Davey), Simon, Philippe, Maude (Jimmy Gagné), Alexis (Béatrice Lavoie-Mathieu), Olivier et Édouard (Edward Boudreau); ses frères et soeurs : Marthe, Bibianne, Françoise, Angèle, Jeanne et Jean ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 485 Rue du Pont, Québec, QC G1K 0H6, tél : (418) 694-9316, site web : https://lauberiviere.org/