7 adresses pour déguster les meilleurs croissants du Québec

Si tout le monde semble avoir ses croissants préférés, personnellement, j’ai une préférence pour ceux dont chaque bouchée partage une histoire. Vous savez, une création qui raconte quelque chose de gourmand, certes, mais qui aussi témoigne de la passion et de l’approche de son créateur.

J’ai décidé de vous partager mes 7 croissants préférés au Québec, qui se distinguent par une approche un peu plus personnelle, et dont le résultat est particulièrement délicieux, puisqu’ils partagent bien plus qu’une histoire de goût... Parce qu’un croissant, parfois, n’est pas qu’un seul croissant !

Chez Potier

Photo fournie par Chez Potier

À la pâtisserie et épicerie fine Chez Potier--, rien n’est pris à la légère. Tellement, que chaque ingrédient qui passe la porte du laboratoire est soigneusement sélectionné pour maintenir les plus hauts standards de qualité. Cela est vrai pour les gâteaux, mais aussi pour la vaste sélection de viennoiseries : pain suisse, kouign-amann, cannelé bordelais, biscuits et croissant. Pour ce dernier, un beurre belge (de culture raisonnée) est préféré aux différents beurres du Québec, de par sa teneur plus élevée en matière grasse. Une structure aérienne frôlant la perfection, craquant à l’extérieur, fondant au centre... Sans oublier un goût de beurre qui dicte la voie pour la bouchée suivante.

Du pain... C’est tout !

Photo fournie par Du pain... c’est tout !

Charles Létang et Émilie Vallières, copropriétaires de la boulangerie Du pain... C’est tout !, à La Pocatière, parviennent habilement à partager leur amour du grain et du métier de boulanger à travers leur sélection de pains au levain, baguettes, fougasses, ainsi que les viennoiseries qu’ils proposent. L’emploi de farines biologiques moulues sur meule de pierre provenant de la Seigneurie des Aulnaies n’est pas uniquement pour les miches, mais aussi pour l’ensemble des viennoiseries qu’ils proposent. De par cette utilisation, complété d’un levain de blé entier, le croissant gagne énormément en saveurs et en complexité. Avec le beurre qui se fait persistant en bouche, c’est un vrai plaisir !

Racines Boulangerie Fermière

Photo fournie par Racines Boulangerie

C’est en visitant la boulangerie Racines, à Rivière-du-Loup, que l’on comprend ce qu’est une boulangerie fermière. On le voit, on le sent, on le goûte. Les grains arrivent directement de Mont-Joli pour ensuite être moulus sur place, tandis que les fruits et légumes proviennent de leur jardin. Fabien, le boulanger, allie son savoir-faire, sa conscience locale et sa créativité pour confectionner d’extraordinaires miches, quiches, focaccias et de fabuleuses viennoiseries telles que danoises sucrées ou salées, cruffins (hybride entre croissant et muffin) et croissants. D’un parfait laminage, le croissant est l’expression du terroir québécois : le beurre vient de la Laiterie de La Baie au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la farine, de la ferme Goenel et le miel, Projet la Ruche, tous deux dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Le Tamelier

Photo fournie par Le Tamelier

Il se roule de sacrés bons croissants à Blainville ! Sous la direction du boulanger Mathieu Lhomelet, c’est au tourier Rémy Guichart de livrer la marchandise de bonheur feuilleté tous les matins. Nous avons droit à un produit suivant les règles de l’art, dans sa plus pure expression. Le beurre, matière première importante de tout bon croissant, provient de la Belgique et est renommé pour son taux plus élevé en matière grasse. On en profite pour repartir avec une autre création au feuilletage irréprochable, puis un bon pain !

Merci la Vie

Photo fournie par Merci la vie

Cette boulangerie vous fera sans aucun doute remercier la vie de s’y être déplacée. Sur place ou à emporter, on croque dans des miches et des viennoiseries pleines de vie et de saveurs. La fermentation est un terrain de jeu que le boulanger Albert Elbilia affectionne particulièrement, en s’aventurant dans des territoires où peu de boulangers osent se rendre. Côté croissants, chocolatines et danoises aux garnitures de saison, ils sont tous faits à partir d’une pâte hydratée au jus de carotte, conférant un certain je-ne-sais-quoi à chaque bouchée. Ça craque, ça fond, c’est sapide, c’est vivant... Lorsque je vous disais que ce n’est pas qu’une question de goût, je vous confirme qu’une visite chez Merci la Vie est une expérience qui ne vous laissera pas indifférent. Un menu à la carte est également disponible pour manger sur place (matin et midi).

Boulangerie Jolifeu

Photo fournie par Le Cuisinomane

Après avoir fait la valse dans de grands restaurants de Montréal (lui chef, elle en service), ce couple a décidé, au printemps dernier, de revenir en région afin de concrétiser un rêve commun : ouvrir une boulangerie. Leur expérience en restauration, majorée par leur passion conjointe pour le pain, donne un résultat simplement magique ! Avec une approche légèrement différente de la boulangerie traditionnelle, ils partagent avec amour de savoureux pains au levain à base de grains locaux et viennoiseries qui méritent le détour. Le croissant réalisé à partir de trois farines locales (blé du Moulin des Cèdres, blé du Moulin de Soulanges et blé crème de Charlevoix), additionné d’une petite touche de levain, lui confère un goût particulièrement complexe et savoureux. Il faut aussi essayer le croissant cube, toujours farci généreusement de garnitures de saison.

District Gourmet (Marché Carrier)

Photo fournie par District Gourmet

On ne pense peut-être pas à aller au Marché Carrier du District Gourmet à Sainte-Foy pour faire le plein de croissants (et de pâtisseries), je vous l’accorde. Toutefois, je vous garantis que ça en vaut entièrement le détour. Gens de Québec, vous pouvez vous estimer heureux : Maëva, cheffe pâtissière de la halle gastronomique, partage son impressionnant passé dans des restaurants étoilés Michelin et Palaces à travers gâteaux, viennoiseries et desserts à l’assiette. Son croissant, qu’elle a appris à maîtriser aux côtés d’Alexandre Merlet, en Vendée (France), rend un fier honneur à son passé, puisque c’est certainement le meilleur dans la ville de Québec. Son secret ? La technique et les nombreux essais-erreurs, inévitablement, mais son goût unique, sa pointe d’acidité plaisante longue en bouche résultant d’une pâte à base de levain de seigle — il faut goûter pour comprendre.

Alors, prochaine rage de croissants (ou de sucre), direction District Gourmet !

Afin de compléter le top 10, voici trois autres croissants méritant le détour : Chouquette (Québec), Hof Kelsten (Montréal) et Feuilleté Café (Montréal).

►Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.