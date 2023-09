GAUTHIER, Lisette



Au CHSLD St-Augustin, le 12 septembre 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Lisette Gauthier. Native de Chicoutimi, elle était la fille de feu madame Marie-Claire Taylor et de feu monsieur Léopold Gauthier. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).. Cependant, les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Elle a été confiée à la maisonMadame laisse dans le deuil ses filles: Joanne Sinclair (André Gagné); Marlen Sinclair, Nancy Sinclair (Jean Milot); ses petits-enfants: Marie-Joël, Camille, David, Keven et Mathew; sa soeur Francine ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de feu André Sinclair. Un remerciement spécial au personnel du J5000 du CHSLD St-Augustin pour leur dévouement et les bons soins prodigués.