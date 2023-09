8 rénovations pour diminuer votre prime d’assurance

Les rénovations d’une maison peuvent très bien contribuer à la réduction de votre prime d’assurance. Savez-vous comment ?

Il y assurément des rénovations qui feront baisser votre prime d’assurance.

Rénover votre maison peut s’avérer avantageux pour vous ! Cependant, si vous ne remplacez pas le revêtement de votre toit, ne vous attendez pas à ce que les assureurs vous envoient un chèque. Il coûte moins cher d’assurer une maison avec un toit neuf qu’avec un toit endommagé. De plus, certains assureurs refuseront d’assurer une maison dont le toit arrive en fin de vie. Et, effectivement, si vos projets de rénovation visent à améliorer la sécurité de votre bien immobilier, vous pourriez réduire votre prime d’assurance.

C’est bien la raison de cet article. Voici donc 8 rénovations, selon Antonin Lanctôt-Lapointe du cabinet d’assurance de dommages On Parle Assurance, que vous n’avez peut-être jamais crues payantes, mais qui vont vous inciter à rénover votre maison.

La rénovation de votre toiture, car un toit de bonne qualité, résistant aux intempéries, peut réduire les risques de dommages causés par la neige ou la pluie et ainsi permettre une prime d’assurance plus basse. Un système électrique doté de disjoncteurs est essentiel pour un assureur lors de l’examen de votre dossier. Si vous possédez un panneau électrique avec des fusibles, vous serez généralement orienté vers un marché plus spécialisé, ce qui peut entraîner une augmentation de vos primes. L’installation d’un système d’alarme avec caméras et détecteurs de mouvement reliés à une centrale diminue les risques pour les assureurs. Certains offriront alors des taux plus avantageux, réduisant votre prime d’assurance. Installez un système anti-refoulement. Après un sinistre, certains assureurs l’exigeront pour renouveler le contrat ou dès la souscription pour couvrir le refoulement d’égouts. L’installation de systèmes de détection de fuites d’eau et de contrôle de l’entrée d’eau réduit considérablement le risque de dégâts d’eau liés à la plomberie dans les résidences. Selon la Chambre de l’assurance de dommages, plus de 40 % des réclamations sont dues aux dégâts d’eau. En retirant un poêle à bois ou un foyer de votre domicile, vous pouvez réduire votre prime d’assurance. Si votre assureur est informé de sa présence, retirer l’appareil ne réduira pas immédiatement la prime. Informez votre courtier si vous le retirez, afin qu’il puisse chercher des offres plus avantageuses lors du renouvellement. Une plomberie vétuste ou défaillante peut entraîner des dommages considérables à votre propriété. Il est essentiel d’actualiser et d’améliorer la tuyauterie ainsi que l’ensemble du système de plomberie pour éviter de tels désagréments. Envisagez de remplacer votre réservoir à eau chaude s’il a plus de 10 ans. Bien que cela ne réduise pas la prime d’assurance, ne pas le faire pourrait rendre irrecevables les dommages causés par ce chauffe-eau auprès de l’assureur.

En améliorant votre maison, vous augmentez sa valeur esthétique et fonctionnelle, ce qui peut réduire vos primes d’assurance lors du renouvellement ou de la souscription. Cependant, cette réduction n’est généralement pas appliquée en cours de contrat. Le marché et les préférences des assureurs influencent les primes. Un bon courtier saura identifier l’assureur idéal pour votre situation. Des rénovations récentes, une maison bien entretenue avec système d’alarme et de détection de fuites renforcent votre position pour négocier une prime avantageuse.

Il faut cependant collaborer avec votre assureur pour garantir que toutes les rénovations seront prises en compte lors du renouvellement de votre police d’assurance. Une maison bien entretenue est non seulement un plaisir pour ses habitants, mais aussi une source potentielle d’économies. Alors, avant de brandir le marteau, pensez à décrocher le téléphone et discutez de vos projets avec votre compagnie d’assurance.

Conseils :

1- Gardez des preuves : Photographiez votre maison avant les travaux et conservez tous les reçus. Ils seront utiles lors de discussions avec votre assureur.

2- Optez pour des technologies actuelles : Les détecteurs de fumée connectés et la domotique renforcent la sécurité de votre maison, ce qui peut réduire le prix de votre assurance au renouvellement.