NADEAU, Louis



À La Malbaie, le 1er septembre 2023, à l'âge de 75 ans, est décédé subitement monsieur Louis Nadeau. Il était l'époux de dame Suzanne Dion, le fils de feu monsieur Raymond Nadeau et de feu dame Juliette Beauchemin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 30 septembre 2023 de 13h à 15h.. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne ; son frère François (Alexa Petrosky); sa soeur Suzanne; ses belles-soeurs : Lucie, Françoise (Gérard Duprat) et Lise (Richard Gagnon); ses beaux-frères : Jean et Paul; ses neveux et nièces : Stéphane, Nicolas (Blanka Rip), Nathalie, Chloé, Gabrielle, Charles et Philippe; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu René, feu Raymond, feu Marie et feu Richard, qui l'ont tous précédé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, au 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca