JULIEN, Lorraine



À l'Hôpital Général de Québec, le 4 septembre 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Lorraine Julien, fille de feu dame Gabrielle Naud et de feu monsieur Eugène Julien. Elle demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aule vendredi 29 septembre 2023 de 18h à 20h où elle sera exposée et à l'de 9h30 à 10h30.. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louis et Anne (Christian Pagé); ses petits-enfants : Marjorie (Jean-Christophe Bouchard) et Vincent (Andréane Vaudrin-Laflamme); son arrière-petite-fille Juliette Bouchard; ses frères et sa soeur : Onil (Hélène Voyer), Carmelle (André Martineau) et Jacques (feu Micheline Royer, Francine Fillion) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses soeurs et son frère : Marie-Marthe, Venance (Agathe Dufresne) et Gisèle qui l'ont précédée. La famille remercie chaleureusement tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour leur humanité, leur délicatesse et les bons soins prodigués.