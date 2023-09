GAGNON LEGENDRE, Yolande



Le 7 septembre 2023, à sa chambre au centre d'hébergement de Limoilou à Québec, en présence de ses filles et entourée d'amour, nous a paisiblement quittés Madame Yolande Gagnon, à l'aube de ses 100 ans. Elle était la fille de feu Louis Gagnon et de feu Corinne Simard de Québec, et l'épouse de feu Alfred Legendre.Yolande laisse dans le deuil ses filles : Marie-Josée et Brigitte Legendre (Réjean Bédard); son petit-fils : Félix-Antoine Bédard; son frère : Roger (Micheline Dubé). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces des familles Gagnon et Legendre qu'elle aimait de tout son coeur, son beau-frère André Moisan (Vivianne Gagné), ainsi que plusieurs ami(e)s chers. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs : Victor (feu Françoise Juneau), Yvette, Marius (feu Françoise Fortier), Martha (Soeur de Saint-François d'Assises), Robert (feu Cécile Loiselle), Marie-Berthe (Soeur de Saint-François d'Assises), Jean-Yves, Monique (André Moisan (Vivianne Gagné), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Legendre. La famille accueillera parents et ami(e)s à lade 13h à 14h30.L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame de Belmont à Québec. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tout le personnel et bénévoles du centre d'hébergement de Limoilou qui l'ont accompagnée durant les 5 dernières années et pour les excellents soins de fin de vie prodigués dans le respect et la tendresse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.