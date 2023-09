Agression à Sherbrooke: un homme blessé à la tête

Un homme a subi une blessure à la tête lors d’une agression survenue dans la nuit de vendredi à samedi à Sherbrooke.

C’est aux alentours de 3 h 30 que deux policiers en surveillance ont aperçu un attroupement et un début de dispute à l’angle de la rue Wellington Nord et de la ruelle Whiting. Alors qu’ils se dirigeaient sur place, un jeune homme de 23 ans est allé à leur rencontre. Il avait une blessure à la tête et un saignement abondant. Il aurait confirmé avoir été agressé.

« Les policiers [lui ont prodigué] rapidement les premiers soins en attendant les ambulanciers paramédicaux. Le jeune homme a été pris en charge et transporté au centre hospitalier pour soigner des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger », a précisé le Service de police de Sherbrooke.

Patrouilleurs, enquêteurs et techniciens en identité judiciaire ont été appelés sur place afin de localiser le suspect, interroger les différents témoins et analyser la scène. Les autorités ont indiqué ne pas avoir encore procédé à des arrestations dans ce dossier.