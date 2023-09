Allez-vous manifester avec le Front commun?

C’est aujourd’hui que le Front commun des employés de l’État organise sa première grosse manif pour, dit-on, « sauver le secteur public ».

On entend presque les organisateurs planifier l’événement.

« Comment va-t-on pouvoir mettre la population de notre bord alors que l’inflation touche tout le monde, que nous bénéficions de la sécurité d’emploi, que nous avons un fonds de retraite à prestation déterminée et que, comme le démontrent les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec, nous sommes mieux payés que les Québécois travaillant dans le secteur privé ?

— Simple, on va dire que nous marchons dans la rue non pas pour obtenir une hausse de salaire ni pour améliorer nos conditions de travail, mais pour sauver le secteur public ! Pour que Monsieur et Madame Tout-le-Monde puissent avoir de meilleurs soins de santé, et pour que leurs enfants puissent recevoir une meilleure éducation ! On fait ça parce qu’on est altruiste !

— Wow, génial ! Ça, ça va fonctionner ! Allez, camarades, faites des pancartes portant ce message ! »

PAS FAUX

Bon, O.K., d’accord, je suis cynique.

De mauvaise foi.

Que voulez-vous, je ne peux m’en empêcher, je suis comme le scorpion, c’est dans ma nature de piquer...

Mais avouez que « Manifester pour le bien commun », c’est pas mal plus porteur que « Manifester pour améliorer nos conditions »...

Si j’étais un chef syndical, c’est exactement la stratégie que j’utiliserais.

« Venez marcher à nos côtés, travailleurs du secteur privé, nous menons ce combat pour vous, pas pour nous ! »

Cela dit, ce n’est pas tout à fait faux.

On a beau travailler dans le secteur privé et ne pas jouir des mêmes avantages sociaux que les employés de l’État, qui voudrait être prof, de nos jours ?

Qui voudrait être infirmier ?

Personnellement, je crois que je préférerais nettoyer des fosses septiques en pleine canicule en habit de ski-doo et avec une meule de gorgonzola attachée dans le dos plutôt que faire ces boulots...

Tout le monde le sait, les travailleurs des secteurs de la santé et de l’éducation sont en train de péter au frette.

Ils sont plus cernés que le docteur François Marquis.

Non seulement ils se bousculent pour prendre la porte de sortie, mais les jeunes ne veulent plus les remplacer.

Résultat : le système craque de tous bords, tous côtés.

Donc, quand les syndiqués du secteur public disent qu’aujourd’hui, ils vont marcher pour nous tous, ils ne mentent pas.

Car si on ne hausse pas leur salaire et qu’on n’améliore pas leurs conditions de travail de façon substantielle, on va continuer d’attendre des mois pour se faire opérer, faute de travailleurs.

Et nos enfants vont continuer de se faire instruire par des gens qui n’ont pas été formés pour faire ce travail.

LES MAJORETTES

Aujourd’hui, c’est la première manche.

Les Québécois sortent leurs tambours et leurs trompettes et encouragent l’équipe des employés de l’État.

Mais il ne faudrait pas que ces manifestations et ces grèves perturbent trop la vie de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, car les syndiqués du secteur public vont se rendre compte que ça ne prend pas de temps pour un supporter de changer de maillot.

Rien de plus volatile que l’opinion publique.

« PAS DANS MA COUR ! »

Chaque fois que des citoyens se plaignent des problèmes créés par l’ouverture d’un site d’injection devant chez eux ou l’implantation d’un parc éolien sur leur terrain, on dit : « Encore le syndrome Pas dans ma cour ! »

Comme si ces individus étaient des égoïstes qui empêchaient le Québec d’évoluer...

C’est bien beau, critiquer ces gens.

Mais vous, vous aimeriez ça qu’on ouvre un site d’injection devant chez vous ?

Nous critiquons tous les « Pas dans ma cour ». Parce que nous avons peur que s’ils refusent de se sacrifier pour le bien commun, on construise ces projets... dans NOTRE cour !

TEST DE PROSTATE

Je veux passer un test de la prostate, pour voir si tout va bien. J’appelle donc une clinique privée pour voir si je peux avoir un rendez-vous rapido presto avec un urologue.

« Vous devez être référé par un médecin de famille.

— Mais je n’en ai pas !

— Vous pouvez venir voir un de nos médecins, qui vous réfèrera à notre urologue. Ça coûtera 325 $ ! »

Pourquoi dois-je passer par un omnipraticien pour passer un test de la prostate chez un urologue ?

On ne cesse de nous dire de nous faire tester. Je veux bien. Mais aidez-nous, baptême !

L’ONU, UNE PATENTE À GOSSES

Qui a dit que seuls les adeptes de gros chars fréquentent des prostituées ?

Les diplomates de l’ONU se sont réunis à New York cette semaine pour participer à l’assemblée générale de leur organisation. Selon le New York Post, il n’y avait pas assez de travailleuses du sexe pour répondre à la demande !

Je vous rappelle que ces gens se réunissent pour, entre autres, dénoncer l’exploitation et combattre le trafic d’êtres humains.

J’imagine qu’ils faisaient de la recherche...