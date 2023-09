Avenir énergétique: Legault et Fitzgibbon sont durs à suivre

Y aura-t-il une grande consultation sur les choix déterminants que le Québec devra faire pour assurer son approvisionnement en énergie ? Plus on écoute le duo Legault-Fitzgibbon, moins on le sait. Il serait temps de se brancher.

Depuis le dépôt du plan de Sophie Brochu il y a un an et demi, on sait qu’il faudra trouver au moins 100 TWh d’énergie supplémentaire pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

Déjà, des questions fondamentales se posaient sur les meilleures décisions à prendre pour faire face à ces besoins croissants.

Depuis, le ministre de l’Énergie ne cesse de laisser planer des besoins encore plus importants, 150 TWh, peut-être 200, alors que nous n’avons pas encore pleinement réalisé l’effort collectif que nécessiterait la première commande envisagée.

En entrevue cette semaine à Cogeco, François Legault a parlé d’une réflexion nationale nécessaire, sur de possibles nouveaux barrages et la hausse de production des barrages existants, notamment.

« On doit avoir un vrai débat de société [...] Il doit y avoir une commission parlementaire pis les gens doivent venir s’exprimer », a annoncé le premier ministre.

Quelle consultation ?

La séquence de l’automne devenait toutefois complexe à imaginer.

Le nouveau patron d’Hydro, Michael Sabia, doit d’abord présenter le nouveau plan stratégique qui fixera les besoins et les objectifs à atteindre.

Ensuite, le ministre Fitzgibbon déposera un projet de loi qui modulerait le tarif des entreprises selon l’empreinte carbone et les retombées économiques de leurs projets.

Ce débat essentiel dont parle le premier ministre se situe-t-il quelque part entre ces deux moments importants ?

Pierre Fitzgibbon n’en a aucune idée.

Il a indiqué que M. Sabia viendrait répondre aux questions des parlementaires, sans savoir à quel moment, cet automne.

Y aura-t-il d’autres groupes invités comme lors d’une véritable consultation ? « Écoutez, je ne le sais pas. M. Sabia va venir présenter son plan, je ne sais pas s'il y a des audiences particulières avant », a bredouillé le superministre.

Troublant

Que l’on ne soit pas davantage éclairé sur la façon dont les Québécois pourront se prononcer sur ces questions primordiales est complètement déraisonnable.

Que le premier ministre et son ministre de l’Énergie soient aussi peu en phase est troublant.

Il y a bien eu une consultation en ligne, sur le cadre légal régissant l’énergie, jusqu’au 1er août dernier.

Un total de 119 mémoires a été déposé, en plus de questionnaires remplis par des experts et des citoyens.

Ils seront rendus accessibles au public « dans les prochaines semaines », dit-on au bureau du ministre.

Les deux hommes n’ont pas été sur la même longueur d’onde depuis le début.

Pour le lave-vaisselle à faire fonctionner la nuit, Legault avait d’abord recadré les intentions du ministre, avant de se ranger derrière l’idée si elle était promue au moyen d’une carotte.

Quels seront les changements de comportement qui seront demandés aux Québécois, on ne le sait pas encore.

Mais cet élément ne fera pas partie du projet de loi qui doit être présenté, nous dit-on.

Sur le nucléaire, le tandem incertain a aussi soufflé le chaud et le froid, sans synchronicité.

À New York, François Legault a dit que le nucléaire n’était pas dans les plans du Québec pour l’instant.

Mercredi, comme dans un jeu de téléphone arabe, Fitz a erré au Salon bleu en soutenant que son PM avait affirmé que « le nucléaire n'est pas à l'étude ».

On sait tous pourtant qu’Hydro a enclenché une étude d’opportunité de relance de la centrale Gentilly-2.

Ils sont durs à suivre.