Avis de recherche: premier ministre canadien se cherche un ami

Rarement la visite d’un dignitaire étranger ne pouvait tomber mieux pour le premier ministre Trudeau.

La visite de Volodymyr Zelensky était comme un cadeau du ciel pour Justin Trudeau, plongé dans la tourmente de la crise indienne.

Une vedette mondiale, qui inspire le respect, incarne le courage ET qui n’a pas de reproches à formuler au Canada, c’est plutôt rare ces temps-ci.

Ce n’est pas anodin. Le président Zelensky l’a rappelé.

Les idéaux canadiens sauvent des vies en Ukraine.

Une brève éclaircie dans un contexte international où on a davantage l’impression que si le Canada est de retour, il est plutôt de retour à la case départ.

Courte vue

Marginalisé par la Chine, au banc des accusés de l’Inde, exclu du dernier pacte stratégique avec la Grande-Bretagne, l’Australie et les États-Unis, otage sans alliés de Meta, le Canada semble bien isolé ces jours-ci.

Avant d’autoriser l’arrestation de la princesse du high-tech chinois à l’aéroport de Vancouver, avait-on envisagé la réponse potentielle d’une Chine déjà habituée à la diplomatie de prise d’otages ?

Sans le scandale de l’ingérence étrangère, le premier ministre se serait-il levé aux Communes pour accuser l’Inde de complicité pour meurtre ?

À financer des programmes progressistes payants politiquement, l’état lamentable des Forces armées canadiennes ne finirait-il pas par nous rattraper ?

Les menaces de Meta de bloquer les nouvelles au Canada n’auraient-elles pas dû être prises au sérieux ?

Comme dans une partie d’échecs, un gouvernement minutieux aurait vu venir ces coups.

Dans chacun de ces cas, le Canada s’est plutôt retrouvé dans la position malheureuse d’être puni pour servir une mise en garde au reste de la planète.

La Chine dicte ses conditions. L’Inde ne se laissera plus intimider. Les États-Unis en ont marre du sous-financement militaire au Canada. Meta n’hésitera pas à prendre en otage la presse pour imposer sa loi.

Vertu et realpolitik

S’il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher au gouvernement Trudeau, c’est de manquer de principes.

Dans l’affaire Meng Wanzhou, il a respecté la règle de droit, la lettre des règles d’extradition avec les États-Unis.

Face à un potentiel abus honteux d’une Inde nationaliste, venue régler ses comptes sur notre territoire, il a dénoncé l’inacceptable.

Confronté à un géant numérique qui se conduit comme un gangster, il a sonné la fin de la récré.

Mais le problème, c’est que la politique n’est pas un conte de fées. Le prince charmant n’existe pas. Le vertueux gagne rarement.

Comme l’a si bien dit l’architecte de la realpolitik, Otto von Bismarck : « Le seul principe fondateur sain pour un grand État est l'égoïsme d'État, et non le romantisme. »

Or, on a l’impression que le gouvernement Trudeau n’est jamais allé au-delà de ses idéaux romantiques. Ceux d’un Canada modéré, qui propage le bien dans le monde par sa modération et ses principes.

Pour reprendre Bismarck, à force d’être guidé par ses idéaux sur la scène internationale, il a oublié qu'« en politique, il faut suivre le droit chemin, on est sûr d’y rencontrer personne» .

En 2015, Justin Trudeau aura été célébré pour son courage. En 2023, on lui reproche d’avoir récolté ce qu’il a semé.