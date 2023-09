GRAVEL, Gilbert



Est décédé, à l'Hôpital de Chicoutimi, le 15 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, monsieur Gilbert Gravel, époux de feu madame Denise Desbiens. La famille accueillera les parents et à laLes heures d'accueil sont le vendredi 3 novembre 2023 de 18h à 21h et le samedi 4 novembre 2023 de 10h à 16h30.. Il était le fils de feu M. Charles Gravel et de feu Mme Estelle Lespérance. Il laisse dans le deuil ses enfants : Véronique, Nathalie et Catherine; ses petits-enfants : Fanny, Philippe (Gabrielle G. Messier), Olivia, Zachary, Makenzie, Montana et Liam. Il était le frère de : feu Raymond, feu Lévis, feu Laval, feu Jacques, Pauline et Monique. Il laisse également dans le deuil la famille Desbiens, ses gendres ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.