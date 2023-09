THIBEAULT, Alain



À son domicile, le 17 septembre 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé subitement monsieur Alain Thibeault, fils de dame Jeannine Shink (Laurent Marois) et de feu monsieur Roméo Thibeault. Il demeurait à Val-Bélair, Québec.. La famille vous accueillera à l'église pour les condoléances à partir de 9h30. Il laisse dans le deuil, outre sa mère Jeannine et son conjoint Laurent Marois; ses enfants : Myriam, Andréa, Marie-Pier, Frédéric, Maude ainsi que les conjoints et conjointes respectifs; ses petits-enfants : Kym, William, Tom, Olivier, Ève, Christophe, Zoé et un autre petit-enfant à venir; son beau-père Laurent Marois et sa famille; la mère de ses enfants Nicole Boutin; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boutin, ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces des familles Thibeault et Shink ainsi que ses ami(e)s. La famille désire remercier les différents intervenants, dont les ambulanciers et les policiers pour leur grand soutien et leur gentillesse tout au long de leur intervention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, www.coeuretavc.ca ou à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec) H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111, www.poumonquebec.ca