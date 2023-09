DESCHÊNES, Gisèle



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès inattendu et soudain de Mme Gisèle Deschênes, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le samedi 9 septembre, à l'âge de 71 ans. Elle était la fille de feu Antoine Deschênes et de feu Gertrude Thibault. Elle était la conjointe bien-aimée de M. André Senneville (en premières noces, feu Marthe Coulombe). Native de Rimouski, elle habitait à Québec., où la famille recevra les condoléances à compter de 9h. Les cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-l 'Incarnation immédiatement après la cérémonie. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses belles-filles : Annick Senneville (Alain Marsolais) et Sauphie Senneville (Sylvain Castilloux); son petit-fils James Castilloux; sa belle-soeur Lawrence Senneville (Paul Picard); son amie de toujours Line Poitras (Claude Desroches) ainsi que ses bonnes amies : Dominique Lachance (Mario Bédard) et Ghislaine Baril (Laurent Baril). De plus, elle laisse dans le deuil de nombreux et nombreuses amies du Club Miata Québec, de la Corporation des loisirs du Jardin, du Mess des Officiers et du Mont Ste-Anne. Nous tenons à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à Gisèle tout au long de sa courte hospitalisation. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, cause qui lui tenait à coeur, ou encore à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada. Des formulaires en papier seront disponibles sur place.