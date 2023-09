Canards: des problèmes en vue, si vous ne pouvez pas les reconnaître...

La chasse aux canards débute ce matin, au grand plaisir des sauvaginiers, et elle se poursuivra jusqu’au 6 janvier prochain.

• À lire aussi: Trucs et astuces pour chasser la bernache

L’ouverture est une journée sacrée pour les adeptes, car ils peuvent enfin arrêter de rêver à cette activité de prélèvement et réellement s’élancer sur les eaux ou sur les terrains pour tenter de les berner.

Législation

Les amateurs des districts C, D et E, qui font référence aux régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay et du Bas-Saint-Laurent, pouvaient déjà tenter leur chance depuis la semaine dernière.

De notre côté, dans la zone F, délimitée grossièrement par Mont-Laurier, Québec, Sherbrooke et Montréal, il fallait attendre une semaine de plus. Dans notre district, le maximum de prises par jour est de six, dont un seul peut être un garrot d’Islande, un seul peut être une sarcelle à ailes bleues et, au sud de la route 148 et à l’ouest de l’autoroute 15, deux au plus peuvent être des canards noirs. Comme vous pouvez le lire, on ne peut pas tirer sur n’importe quoi et se poser des questions par la suite sur l’identification de l’espèce. Il faut être en mesure de les reconnaître en vol, avant de faire feu.

Identification

Pour aider les lecteurs du Journal à s’y retrouver, la spécialiste des communications de Canards Illimités Canada, Suzanne Beaudry, a eu la gentillesse de me faire parvenir les images de 15 canards barboteurs et plongeurs en ordre d’abondance ainsi que 10 illustrations de canards de mer.

Je vous les présente sous forme de jeu‐questionnaire. Les images sont classées en ordre d’abondance, il ne vous reste plus qu’à associer le bon nom à la bonne espèce. Saurez-vous les reconnaître ? Pour les barboteurs et les plongeurs, s’agit-il d’un canard branchu, canard chipeau, canard colvert, canard d’Amérique, canard pilet, canard noir, canard souchet, fuligule à collier, fuligule à dos blanc, fuligule à tête rouge, fuligule milouinan, érismature rousse, petit fuligule, sarcelle à ailes bleues, ou bien sarcelle d’hiver ?

Puis, pour les illustrations de 16 à 25, saurez-vous reconnaître ces diverses espèces de canards de mer : arlequin plongeur, eider à duvet, garrot à œil d’or, garrot d’Islande, grand harle, harle couronné, harle huppé, petit garrot, macreuse à front blanc ou macreuse brune ? Vous trouverez le solutionnaire imprimé à l’envers au haut de la page.

Les canards barboteurs et plongeurs

1

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

2

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

3

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

4

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

5

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

6

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

7

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

8

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

9

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

10

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

11

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

12

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

13

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

14

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

15

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

Les canards de mer

16

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

17

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

18

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

19

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

20

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

21

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

22

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

23

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

24

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

25

Illustration fournie par Suzanne Beaudry de Canards Illimités Canada

Réponses







1) Canard noir 2) Canard colvert 3) Canard pilet 4) Sarcelle d’hiver 5) Sarcelle à ailes bleues 6) Canard d’Amérique 7) Canard chipeau 8) Canard souchet 9) Canard branchu 10) Fuligule à collier 11) Fuligule à tête rouge 12) Fuligule à dos blanc 13) Érismature rousse 14) Fuligule milouinan 15) Petit fuligule 16) Petit garrot 17) Arlequin plongeur 18) Garrot à œil d’or 19) Garrot d’Islande 20) Eider à duvet 21) Grand harle 22) Harle huppé 23) Harle couronné 24) Macreuse à front blanc 25) Macreuse brune